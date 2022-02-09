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https://tr.sputniknews.com/20220209/ito-baskani-avdagicten-kucuk-isletmelerin-elektrik-faturalarina-kademeli-tarife-onerisi-1053663879.html
İTO Başkanı Avdagiç’ten küçük işletmelerin elektrik faturalarına kademeli tarife önerisi
İTO Başkanı Avdagiç’ten küçük işletmelerin elektrik faturalarına kademeli tarife önerisi
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın elektrik faturalarında yeni bir düzenleme yapılacağı yönündeki açıklamasını memnuniyetle... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T16:22+0300
2022-02-09T16:22+0300
ekonomi
şekib avdagiç
ekonomi
esnaf
fatura
elektrik faturası
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla elektrik faturalarında yeni bir düzenleme yapılacağı yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir çözüm yolu olarak biz, hükümetin tıpkı konutlarda yaptığı gibi küçük işletmeleri koruyan kademeli bir tarifeye gitmesini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, enerji maliyetlerinin küresel ölçekte çok hızlı arttığını ve bu durumdan özellikle küçük ölçekli ticari ve sınai işletmelerin daha fazla etkilendiklerini kaydetti.Avdagiç, pandeminin başlamasıyla birlikte Mayıs 2020 ile Ocak 2021 arasındaki 7 aylık dönemde dünya piyasalarında doğalgaz fiyatlarının yüzde 350’nin üzerinde yükseldiğini, aynı şekilde, petrol fiyatlarının da 35 dolar seviyesinden yüzde 160’ın üzerinde artışla 90 doların üzerine çıktığını kaydetti.Şekib Avdagiç, “Kömür fiyatlarındaki artış bile 3 katına ulaştı. Enerjideki bu artış, küresel ekonomide, 30-40 yıl sonra görülen rekor enflasyonun oluşumunda önemli rol oynadı. Türkiye de bundan nasibini aldı. Bir süre önce doğalgaz ve elektriğe gelen zamlarda küresel ölçekteki yüksek fiyat artışlarının önemli bir payı bulunuyor. Ne yazık ki, yüksek enerji maliyetleri, maliyet artışına, bu da fiyatlarda yükselmeye neden olmaktadır” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220209/ak-partili-dag-faturalarla-ilgili-calisma-yurutuluyor-1053646553.html
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şekib avdagiç, ekonomi, esnaf, fatura, elektrik faturası

İTO Başkanı Avdagiç’ten küçük işletmelerin elektrik faturalarına kademeli tarife önerisi

16:22 09.02.2022
© AAŞekib Avdagiç- İTO Başkanı
Şekib Avdagiç- İTO Başkanı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın elektrik faturalarında yeni bir düzenleme yapılacağı yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Bir çözüm yolu olarak küçük işletmeleri koruyan kademeli bir tarifeye gitmesini öneriyoruz" dedi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla elektrik faturalarında yeni bir düzenleme yapılacağı yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir çözüm yolu olarak biz, hükümetin tıpkı konutlarda yaptığı gibi küçük işletmeleri koruyan kademeli bir tarifeye gitmesini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.
Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, enerji maliyetlerinin küresel ölçekte çok hızlı arttığını ve bu durumdan özellikle küçük ölçekli ticari ve sınai işletmelerin daha fazla etkilendiklerini kaydetti.
Avdagiç, pandeminin başlamasıyla birlikte Mayıs 2020 ile Ocak 2021 arasındaki 7 aylık dönemde dünya piyasalarında doğalgaz fiyatlarının yüzde 350’nin üzerinde yükseldiğini, aynı şekilde, petrol fiyatlarının da 35 dolar seviyesinden yüzde 160’ın üzerinde artışla 90 doların üzerine çıktığını kaydetti.
Şekib Avdagiç, “Kömür fiyatlarındaki artış bile 3 katına ulaştı. Enerjideki bu artış, küresel ekonomide, 30-40 yıl sonra görülen rekor enflasyonun oluşumunda önemli rol oynadı. Türkiye de bundan nasibini aldı. Bir süre önce doğalgaz ve elektriğe gelen zamlarda küresel ölçekteki yüksek fiyat artışlarının önemli bir payı bulunuyor. Ne yazık ki, yüksek enerji maliyetleri, maliyet artışına, bu da fiyatlarda yükselmeye neden olmaktadır” diye konuştu.
Hamza Dağ - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
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