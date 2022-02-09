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https://tr.sputniknews.com/20220209/kagithanede-okul-onunde-uyusturucu-satan-kari-koca-polis-ekiplerine-yakalandi-1053640679.html
Kağıthane'de okul önünde uyuşturucu satan karı-koca polis ekiplerine yakalandı
Kağıthane'de okul önünde uyuşturucu satan karı-koca polis ekiplerine yakalandı
Kağıthane motorize 'yunus' polisi, ortaokul önünde uyuşturucu satan kadını ve eşini kıskıvrak yakaladı. Çiftin kullandığı motosiklette yapılan aramalarda ön... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T09:51+0300
2022-02-09T09:51+0300
türkiye
kağıthane
okul
uyuşturucu
satış
koca
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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize 'yunus' ekipleri, Merkez Mahallesindeki Şeyh Şamil Ortaokulu önünde motosikletle gelen erkek ve kadının uyuşturucu madde satışı yaparak gençleri zehirlediği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine tedbir alan yunus timleri, önceki gün saat 15.00 sıralarında okul etrafında dolaşan 34 CEP 323 plakalı motosikleti durdurdu. Şahısların üst aramalarını ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını yapan polis ekipleri herhangi olumsuzluğa rastlamadı.Motosikletten yoğun uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine yunus polisi, inceleme yaptı. Yapılan aramalarda motosikletin ön tekerleğinin içerisine zulalanmış satışa hazır 3 parça halinde toplamda 67.25 gram gelen marihuana ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 765 liraya ve çiftin cep telefonlarına da el konuldu. Uyuşturucunun bulunduğu anlar ise kameralara yansıdı.Torbacı çift adli kontrolle serbest bırakıldıAramaların ardından motosikletteki 35 yaşındaki torbacı Duygu K. ve 42 yaşındaki Gökhan K. gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen çiftin ifadesi alındı. Emniyette 'uyuşturucu ve uyarı madde imal ve ticaretini yapmak' suçundan adli işlemleri yapılan çift, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca okul önünde gençlere uyuşturucu satan çiftin 2’si lisede eğitim gören toplamda 3 çocuğu olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220202/istanbulda-uyusturucu-saticilarina-yonelik-helikopter-destekli-operasyon-1053374969.html
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kağıthane, okul, uyuşturucu, satış, koca

Kağıthane'de okul önünde uyuşturucu satan karı-koca polis ekiplerine yakalandı

09:51 09.02.2022
© İHAKağıthane'de okul önünde uyuşturucu satan karı-koca polis ekiplerine yakalandı
Kağıthane'de okul önünde uyuşturucu satan karı-koca polis ekiplerine yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© İHA
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Kağıthane motorize 'yunus' polisi, ortaokul önünde uyuşturucu satan kadını ve eşini kıskıvrak yakaladı. Çiftin kullandığı motosiklette yapılan aramalarda ön tekerleğin içerisine zulalanmış marihuana ele geçirildi.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize 'yunus' ekipleri, Merkez Mahallesindeki Şeyh Şamil Ortaokulu önünde motosikletle gelen erkek ve kadının uyuşturucu madde satışı yaparak gençleri zehirlediği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine tedbir alan yunus timleri, önceki gün saat 15.00 sıralarında okul etrafında dolaşan 34 CEP 323 plakalı motosikleti durdurdu. Şahısların üst aramalarını ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını yapan polis ekipleri herhangi olumsuzluğa rastlamadı.

Motosikletten yoğun uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine yunus polisi, inceleme yaptı. Yapılan aramalarda motosikletin ön tekerleğinin içerisine zulalanmış satışa hazır 3 parça halinde toplamda 67.25 gram gelen marihuana ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 765 liraya ve çiftin cep telefonlarına da el konuldu. Uyuşturucunun bulunduğu anlar ise kameralara yansıdı.

Torbacı çift adli kontrolle serbest bırakıldı

Aramaların ardından motosikletteki 35 yaşındaki torbacı Duygu K. ve 42 yaşındaki Gökhan K. gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen çiftin ifadesi alındı.
Emniyette 'uyuşturucu ve uyarı madde imal ve ticaretini yapmak' suçundan adli işlemleri yapılan çift, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca okul önünde gençlere uyuşturucu satan çiftin 2’si lisede eğitim gören toplamda 3 çocuğu olduğu öğrenildi.
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon
2 Şubat, 09:35
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