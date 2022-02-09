Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220209/kahve-fiyatlari-10-yilin-zirvesinde-1053664723.html
Kahve fiyatları 10 yılın zirvesinde
Kahve fiyatları 10 yılın zirvesinde
Olumsuz hava koşulları ve azalan stoklar fiyatlarda yükselişe neden oluyor 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T16:35+0300
2022-02-09T16:45+0300
dünya
kahve
fiyat
ücret
new york
üretim
stok
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049749371_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_d09917d97bd271b921cf5c429de7e14a.jpg
Vadeli kahve fiyatları stoklardaki azalmaya dair endişelerle New York'ta 2011'den beri en yüksek seviyeye çıktı.Bloomberg HT'nin haberine göre, dünyanın en büyük Arabica kahve çekirdeği üreticisi olan Brezilya'da olumsuz hava koşullarının yanı sıra tedarik zinciri sıkıntıları, navlun ve lojistik maliyetlerindeki artışla Arabica kahve fiyatı geçen sene ikiye katlamıştı.Commerzbank analisti Carsten Fritsch "Kötü hava koşulları ve kahve stoklarındaki istikrarlı düşüş endişe kaynağı. Brezilya'dan yeni mahsuller geldiğinde Arabica kahve arzında durum düzelebilir" yorumunu yaptı.Fiyatlar bugün yüzde 1.8 artışla pound başına 2.53 dolara yükseldi. Şeker fiyatları da ikinci günde yükseldi.
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049749371_5:0:1710:1279_1920x0_80_0_0_9149bdbbf3726f56e667bc86b95e6d8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kahve, fiyat, ücret, new york, üretim, stok

Kahve fiyatları 10 yılın zirvesinde

16:35 09.02.2022 (güncellendi: 16:45 09.02.2022)
© PixabayKahve çekirdeği, bardak
Kahve çekirdeği, bardak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© Pixabay
Abone ol
Olumsuz hava koşulları ve azalan stoklar fiyatlarda yükselişe neden oluyor
Vadeli kahve fiyatları stoklardaki azalmaya dair endişelerle New York'ta 2011'den beri en yüksek seviyeye çıktı.
Bloomberg HT'nin haberine göre, dünyanın en büyük Arabica kahve çekirdeği üreticisi olan Brezilya'da olumsuz hava koşullarının yanı sıra tedarik zinciri sıkıntıları, navlun ve lojistik maliyetlerindeki artışla Arabica kahve fiyatı geçen sene ikiye katlamıştı.
Commerzbank analisti Carsten Fritsch "Kötü hava koşulları ve kahve stoklarındaki istikrarlı düşüş endişe kaynağı. Brezilya'dan yeni mahsuller geldiğinde Arabica kahve arzında durum düzelebilir" yorumunu yaptı.
Fiyatlar bugün yüzde 1.8 artışla pound başına 2.53 dolara yükseldi. Şeker fiyatları da ikinci günde yükseldi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce