Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220209/kamu-bankalarindan-sermaye-artirimi-karari-1053678102.html
Kamu bankalarından sermaye artırımı kararı
Kamu bankalarından sermaye artırımı kararı
Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası 13 milyar 400 milyon TL’lik sermaye artırımı kararları aldıklarını, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ise 1... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T22:44+0300
2022-02-09T22:44+0300
türkiye
banka
vakıflar bankası
türkiye vakıflar bankası
sermaye
türkiye halk bankası
türkiye kalkınma ve yatırım bankası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053465181_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e2e13c6b1e0baf1b60eac83f7804b600.jpg
Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, sermaye artırımı ve sermaye benzeri kredi sağlaması kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.Bloomberg HT'nin haberine göre Türkiye Vakıflar Bankası, söz konusu raporda, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, beher nominal değeri 0,01 TL olan paylardan oluşan 3 milyar 905 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve bedelli şekilde toplamda 13 milyar 400 milyon TL satış hasılatı elde edilecek şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılmasına karar verdiğini açıkladı.Diğer taraftan raporda, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli satış yöntemi ile satılmasına karar verildiği bilgisi de yer aldı.Raporda, elde edilecek fon ile bankanın mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi, global piyasa koşullarında oluşabilecek dalgalanmalara ve öngörülemeyen aktif bozulmalara karşı kuvvetli finansal gücünün daha da artırılmasının hedeflendiği açıklandı. Ayrıca, elde edilecek fon ile bankanın önümüzdeki dönemdeki büyüme stratejilerine yönelik olarak ilave kapasite yaratılarak uzun vadeli sürdürülebilir karlılığının devamlılığının sağlanmasının da amaçlandığı duyuruldu.Halk Bankası’ndan 13 milyar 400 milyon TL'lik sermaye artırımıTürkiye Halk Bankası, KAP’a yaptığı açıklamada, banka tarafından 10 milyar TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 2 milyar 473 milyon TL’lik çıkarılmış sermayesinin toplam satış hasılatı 13 milyar 400 milyon TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılmasına karar verildiğini duyurdu.Banka raporda ayrıca, sermaye artırımının mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden yapılması ve sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının bankanın hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli satış yöntemi ile satılmasının planlandığını belirtti.Diğer taraftan, ihraçtan elde edilecek sermaye artırım tutarı ve hisse senedi ihraç primlerinin ise, reel sektörün uygun şartlarda finansman ihtiyacının sağlanması amacıyla krediler ve bankacılık hizmetlerine kaynak temininde kullanılacağı kaydedildi.TKYB’den 1,5 milyarlık sermaye benzeri kredi girişimiTürkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu'ndan (PİDF) 1 milyar 500 milyon TL tutarında sermaye benzeri kredi sağlaması hususunda girişimde bulunma kararı aldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053465181_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a9997c33ef2f20165d547c1b0d902c74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
banka, vakıflar bankası, türkiye vakıflar bankası, sermaye, türkiye halk bankası , türkiye kalkınma ve yatırım bankası

Kamu bankalarından sermaye artırımı kararı

22:44 09.02.2022
© AATürk Lirası, para
Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
Abone ol
Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası 13 milyar 400 milyon TL’lik sermaye artırımı kararları aldıklarını, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ise 1 milyar 500 milyar TL tutarında sermaye benzeri kredi sağlaması hususunda girişimde bulunma kararı aldıklarını açıkladı.
Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, sermaye artırımı ve sermaye benzeri kredi sağlaması kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.
Bloomberg HT'nin haberine göre Türkiye Vakıflar Bankası, söz konusu raporda, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, beher nominal değeri 0,01 TL olan paylardan oluşan 3 milyar 905 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve bedelli şekilde toplamda 13 milyar 400 milyon TL satış hasılatı elde edilecek şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılmasına karar verdiğini açıkladı.
Diğer taraftan raporda, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli satış yöntemi ile satılmasına karar verildiği bilgisi de yer aldı.
Raporda, elde edilecek fon ile bankanın mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi, global piyasa koşullarında oluşabilecek dalgalanmalara ve öngörülemeyen aktif bozulmalara karşı kuvvetli finansal gücünün daha da artırılmasının hedeflendiği açıklandı. Ayrıca, elde edilecek fon ile bankanın önümüzdeki dönemdeki büyüme stratejilerine yönelik olarak ilave kapasite yaratılarak uzun vadeli sürdürülebilir karlılığının devamlılığının sağlanmasının da amaçlandığı duyuruldu.

Halk Bankası’ndan 13 milyar 400 milyon TL'lik sermaye artırımı

Türkiye Halk Bankası, KAP’a yaptığı açıklamada, banka tarafından 10 milyar TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 2 milyar 473 milyon TL’lik çıkarılmış sermayesinin toplam satış hasılatı 13 milyar 400 milyon TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılmasına karar verildiğini duyurdu.
Banka raporda ayrıca, sermaye artırımının mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden yapılması ve sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının bankanın hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli satış yöntemi ile satılmasının planlandığını belirtti.
Diğer taraftan, ihraçtan elde edilecek sermaye artırım tutarı ve hisse senedi ihraç primlerinin ise, reel sektörün uygun şartlarda finansman ihtiyacının sağlanması amacıyla krediler ve bankacılık hizmetlerine kaynak temininde kullanılacağı kaydedildi.

TKYB’den 1,5 milyarlık sermaye benzeri kredi girişimi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu'ndan (PİDF) 1 milyar 500 milyon TL tutarında sermaye benzeri kredi sağlaması hususunda girişimde bulunma kararı aldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bankamız sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla Türkiye Varlık Fonu'na bağlı TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu'ndan (PİDF) 1,5 milyar TL tutarında sermaye benzeri kredi sağlaması hususunda girişimde bulunulması ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlük makamının yetkili kılınması kararı alınmıştır."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce