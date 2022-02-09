https://tr.sputniknews.com/20220209/kamu-bankalarindan-sermaye-artirimi-karari-1053678102.html
Kamu bankalarından sermaye artırımı kararı
Kamu bankalarından sermaye artırımı kararı
Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası 13 milyar 400 milyon TL’lik sermaye artırımı kararları aldıklarını, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ise 1... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T22:44+0300
2022-02-09T22:44+0300
2022-02-09T22:44+0300
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vakıflar bankası
türkiye vakıflar bankası
sermaye
türkiye halk bankası
türkiye kalkınma ve yatırım bankası
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Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, sermaye artırımı ve sermaye benzeri kredi sağlaması kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.Bloomberg HT'nin haberine göre Türkiye Vakıflar Bankası, söz konusu raporda, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, beher nominal değeri 0,01 TL olan paylardan oluşan 3 milyar 905 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve bedelli şekilde toplamda 13 milyar 400 milyon TL satış hasılatı elde edilecek şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılmasına karar verdiğini açıkladı.Diğer taraftan raporda, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli satış yöntemi ile satılmasına karar verildiği bilgisi de yer aldı.Raporda, elde edilecek fon ile bankanın mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi, global piyasa koşullarında oluşabilecek dalgalanmalara ve öngörülemeyen aktif bozulmalara karşı kuvvetli finansal gücünün daha da artırılmasının hedeflendiği açıklandı. Ayrıca, elde edilecek fon ile bankanın önümüzdeki dönemdeki büyüme stratejilerine yönelik olarak ilave kapasite yaratılarak uzun vadeli sürdürülebilir karlılığının devamlılığının sağlanmasının da amaçlandığı duyuruldu.Halk Bankası’ndan 13 milyar 400 milyon TL'lik sermaye artırımıTürkiye Halk Bankası, KAP’a yaptığı açıklamada, banka tarafından 10 milyar TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 2 milyar 473 milyon TL’lik çıkarılmış sermayesinin toplam satış hasılatı 13 milyar 400 milyon TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılmasına karar verildiğini duyurdu.Banka raporda ayrıca, sermaye artırımının mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden yapılması ve sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının bankanın hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli satış yöntemi ile satılmasının planlandığını belirtti.Diğer taraftan, ihraçtan elde edilecek sermaye artırım tutarı ve hisse senedi ihraç primlerinin ise, reel sektörün uygun şartlarda finansman ihtiyacının sağlanması amacıyla krediler ve bankacılık hizmetlerine kaynak temininde kullanılacağı kaydedildi.TKYB’den 1,5 milyarlık sermaye benzeri kredi girişimiTürkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu'ndan (PİDF) 1 milyar 500 milyon TL tutarında sermaye benzeri kredi sağlaması hususunda girişimde bulunma kararı aldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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banka, vakıflar bankası, türkiye vakıflar bankası, sermaye, türkiye halk bankası , türkiye kalkınma ve yatırım bankası
Kamu bankalarından sermaye artırımı kararı
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Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası 13 milyar 400 milyon TL’lik sermaye artırımı kararları aldıklarını, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ise 1 milyar 500 milyar TL tutarında sermaye benzeri kredi sağlaması hususunda girişimde bulunma kararı aldıklarını açıkladı.
Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, sermaye artırımı ve sermaye benzeri kredi sağlaması kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.
Bloomberg HT'nin haberine
göre Türkiye Vakıflar Bankası, söz konusu raporda, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, beher nominal değeri 0,01 TL olan paylardan oluşan 3 milyar 905 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve bedelli şekilde toplamda 13 milyar 400 milyon TL satış hasılatı elde edilecek şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılmasına karar verdiğini açıkladı.
Diğer taraftan raporda, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli satış yöntemi ile satılmasına karar verildiği bilgisi de yer aldı.
Raporda, elde edilecek fon ile bankanın mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi, global piyasa koşullarında oluşabilecek dalgalanmalara ve öngörülemeyen aktif bozulmalara karşı kuvvetli finansal gücünün daha da artırılmasının hedeflendiği açıklandı. Ayrıca, elde edilecek fon ile bankanın önümüzdeki dönemdeki büyüme stratejilerine yönelik olarak ilave kapasite yaratılarak uzun vadeli sürdürülebilir karlılığının devamlılığının sağlanmasının da amaçlandığı duyuruldu.
Halk Bankası’ndan 13 milyar 400 milyon TL'lik sermaye artırımı
Türkiye Halk Bankası, KAP’a yaptığı açıklamada, banka tarafından 10 milyar TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 2 milyar 473 milyon TL’lik çıkarılmış sermayesinin toplam satış hasılatı 13 milyar 400 milyon TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılmasına karar verildiğini duyurdu.
Banka raporda ayrıca, sermaye artırımının mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden yapılması ve sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının bankanın hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli satış yöntemi ile satılmasının planlandığını belirtti.
Diğer taraftan, ihraçtan elde edilecek sermaye artırım tutarı ve hisse senedi ihraç primlerinin ise, reel sektörün uygun şartlarda finansman ihtiyacının sağlanması amacıyla krediler ve bankacılık hizmetlerine kaynak temininde kullanılacağı kaydedildi.
TKYB’den 1,5 milyarlık sermaye benzeri kredi girişimi
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu'ndan (PİDF) 1 milyar 500 milyon TL tutarında sermaye benzeri kredi sağlaması hususunda girişimde bulunma kararı aldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bankamız sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla Türkiye Varlık Fonu'na bağlı TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu'ndan (PİDF) 1,5 milyar TL tutarında sermaye benzeri kredi sağlaması hususunda girişimde bulunulması ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlük makamının yetkili kılınması kararı alınmıştır."