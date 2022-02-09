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https://tr.sputniknews.com/20220209/karamanda-siddetli-ruzgar-catilari-ucurdu-agaclari-kokunden-soktu--1053633593.html
Karaman'da şiddetli rüzgar çatıyı yaklaşık 300 metre ileri savurdu, yoldaki ağaçları kökünden söktü
Karaman'da şiddetli rüzgar çatıyı yaklaşık 300 metre ileri savurdu, yoldaki ağaçları kökünden söktü
Karaman’da şiddetli rüzgar nedeniyle uçan erkek öğrenci yurdunun çatısı ile devrilen ağaçlar yolları trafiğe kapattı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T00:39+0300
2022-02-09T00:45+0300
türkiye
karaman
rüzgar
fırtına
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Karaman genelinde akşam saatlerinde başlayan ve hızı saatte 100 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Hamidiye Mahallesi’ndeki 16 katlı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Piri Reis Erkek Öğrenci Yurdu’nun çatısı şiddetli rüzgara dayanamayarak yerinden söküldü. Tonlarca ağırlıktaki çatı rüzgarın da şiddetiyle 300 metre ileri savrularak yol üzerine düştü. Çatının düşmesi sırasında yoldan kimsenin geçmemesi ise yaralanma ve can kaybını önledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çatının düştüğü yolu trafiğe kapatırken, yurt binası etrafında da güvenlik tedbiri aldı. Çatının yoldan kaldırılması için bölgeye Karaman Belediyesine ait ekipler sevk edildi. Şiddetli rüzgar ağaçları da devirdi. Mut Caddesi üzerindeki orta refüjde bulunan dev çam ağacı rüzgarın şiddetine dayanamayarak kökünden sökülerek yol ortasına devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Polis kapanan yolda güvenlik önlemi alırken, devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.Şiddetli rüzgar, Karaman-Konya Karayolu üzerinde bulunan çok sayıda ağacın da kökünden sökülerek devrilmesine neden oldu.
türkiye
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karaman, rüzgar, fırtına

Karaman'da şiddetli rüzgar çatıyı yaklaşık 300 metre ileri savurdu, yoldaki ağaçları kökünden söktü

00:39 09.02.2022 (güncellendi: 00:45 09.02.2022)
© İHAKaraman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü
Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© İHA
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Karaman’da şiddetli rüzgar nedeniyle uçan erkek öğrenci yurdunun çatısı ile devrilen ağaçlar yolları trafiğe kapattı.
Karaman genelinde akşam saatlerinde başlayan ve hızı saatte 100 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Hamidiye Mahallesi’ndeki 16 katlı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Piri Reis Erkek Öğrenci Yurdu’nun çatısı şiddetli rüzgara dayanamayarak yerinden söküldü. Tonlarca ağırlıktaki çatı rüzgarın da şiddetiyle 300 metre ileri savrularak yol üzerine düştü.
Çatının düşmesi sırasında yoldan kimsenin geçmemesi ise yaralanma ve can kaybını önledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çatının düştüğü yolu trafiğe kapatırken, yurt binası etrafında da güvenlik tedbiri aldı.
Çatının yoldan kaldırılması için bölgeye Karaman Belediyesine ait ekipler sevk edildi. Şiddetli rüzgar ağaçları da devirdi. Mut Caddesi üzerindeki orta refüjde bulunan dev çam ağacı rüzgarın şiddetine dayanamayarak kökünden sökülerek yol ortasına devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.
Polis kapanan yolda güvenlik önlemi alırken, devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
Şiddetli rüzgar, Karaman-Konya Karayolu üzerinde bulunan çok sayıda ağacın da kökünden sökülerek devrilmesine neden oldu.
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