https://tr.sputniknews.com/20220209/kartepede-telesiyej-arizalandi-soguga-dayanamayan-asagiya-atladi-1053666195.html

Kartepe'de telesiyej arızalandı, soğuğa dayanamayan aşağıya atladı

Kartepe'de telesiyej arızalandı, soğuğa dayanamayan aşağıya atladı

Kocaeli’nin önemli kayak merkezi olan Kartepe'de telesiyejin arıza yapması sebebiyle kayak yapmak isteyenler 1 saat havada mahsur kaldı. Uzun süre telesiyejde... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T17:03+0300

2022-02-09T17:03+0300

2022-02-09T17:05+0300

türkiye

kartepe

kocaeli

telesiyej

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Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü Kartepe ilçesinde tatil yapan vatandaşlar, telesiyejin arıza yapması sebebiyle yaklaşık 1 saat mahsur kaldı. Arızanın hemen giderilememesi sebebiyle soğuğa dayanamayan vatandaşlardan bazıları telesiyejden atlayarak kurtuldu. Geçen 1 saatin ardından arıza giderilerek mahsur kalan diğer vatandaşlar da kurtarıldı.Mahsur kaldıklarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyuran tatilcilerden biri "Telesiyejler 1 saattir çalışmıyor. Şuan donduk. İnsanlar telesiyejden aşağıya atlamaya başladılar. Çok kötü durumdayız, üşüyoruz. Birazdan hipotermiye gireceğiz" dedi. Bir diğer vatandaş ise "Geyik alanı pistinde mahsur kaldık. Yaklaşık 45 dakikadır buradayız. Çok üşüyoruz. Az önce arkadaşım aşağıya atladı" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220131/kayak-tatilinin-maliyeti-50-bin-tlyi-asiyor-1053295978.html

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kartepe, kocaeli, telesiyej