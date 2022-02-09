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Kartepe'de telesiyej arızalandı, soğuğa dayanamayan aşağıya atladı
Kartepe'de telesiyej arızalandı, soğuğa dayanamayan aşağıya atladı
Kocaeli’nin önemli kayak merkezi olan Kartepe'de telesiyejin arıza yapması sebebiyle kayak yapmak isteyenler 1 saat havada mahsur kaldı. Uzun süre telesiyejde... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T17:03+0300
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türkiye
kartepe
kocaeli
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Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü Kartepe ilçesinde tatil yapan vatandaşlar, telesiyejin arıza yapması sebebiyle yaklaşık 1 saat mahsur kaldı. Arızanın hemen giderilememesi sebebiyle soğuğa dayanamayan vatandaşlardan bazıları telesiyejden atlayarak kurtuldu. Geçen 1 saatin ardından arıza giderilerek mahsur kalan diğer vatandaşlar da kurtarıldı.Mahsur kaldıklarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyuran tatilcilerden biri "Telesiyejler 1 saattir çalışmıyor. Şuan donduk. İnsanlar telesiyejden aşağıya atlamaya başladılar. Çok kötü durumdayız, üşüyoruz. Birazdan hipotermiye gireceğiz" dedi. Bir diğer vatandaş ise "Geyik alanı pistinde mahsur kaldık. Yaklaşık 45 dakikadır buradayız. Çok üşüyoruz. Az önce arkadaşım aşağıya atladı" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220131/kayak-tatilinin-maliyeti-50-bin-tlyi-asiyor-1053295978.html
türkiye
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kartepe, kocaeli, telesiyej

Kartepe'de telesiyej arızalandı, soğuğa dayanamayan aşağıya atladı

17:03 09.02.2022 (güncellendi: 17:05 09.02.2022)
© İHA / CİHAN ATİKKocaeli Kartepe'de telesiyej arızalandı, soğuğa dayanamayan aşağıya atladı
Kocaeli Kartepe'de telesiyej arızalandı, soğuğa dayanamayan aşağıya atladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© İHA / CİHAN ATİK
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Kocaeli’nin önemli kayak merkezi olan Kartepe'de telesiyejin arıza yapması sebebiyle kayak yapmak isteyenler 1 saat havada mahsur kaldı. Uzun süre telesiyejde bekleyen vatandaşlardan bazıları havanın soğukluğuna dayanamayarak telesiyejden aşağıya atladı.
Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü Kartepe ilçesinde tatil yapan vatandaşlar, telesiyejin arıza yapması sebebiyle yaklaşık 1 saat mahsur kaldı. Arızanın hemen giderilememesi sebebiyle soğuğa dayanamayan vatandaşlardan bazıları telesiyejden atlayarak kurtuldu. Geçen 1 saatin ardından arıza giderilerek mahsur kalan diğer vatandaşlar da kurtarıldı.
Mahsur kaldıklarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyuran tatilcilerden biri "Telesiyejler 1 saattir çalışmıyor. Şuan donduk. İnsanlar telesiyejden aşağıya atlamaya başladılar. Çok kötü durumdayız, üşüyoruz. Birazdan hipotermiye gireceğiz" dedi. Bir diğer vatandaş ise "Geyik alanı pistinde mahsur kaldık. Yaklaşık 45 dakikadır buradayız. Çok üşüyoruz. Az önce arkadaşım aşağıya atladı" diye konuştu.
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