https://tr.sputniknews.com/20220209/kazdaglarinda-mahsur-kalan-21-kisiye-19-saat-sonra-ulasildi-1053645143.html

Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye 19 saat sonra ulaşıldı

Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye 19 saat sonra ulaşıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibine 19 saat... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T11:31+0300

2022-02-09T11:31+0300

2022-02-09T11:38+0300

türkiye

kaz dağları

balıkesir

mahsur kalma

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Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalanların kurtarılması için arama-kurtarma helikopteri görevlendirmişti.Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kazdağları'ndaki kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hale gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20211205/uludagda-zirve-yuruyusune-cikan-3-kisi-mahsur-kaldi-1051466597.html

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kaz dağları, balıkesir, mahsur kalma