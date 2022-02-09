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https://tr.sputniknews.com/20220209/kazdaglarinda-mahsur-kalan-21-kisiye-19-saat-sonra-ulasildi-1053645143.html
Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye 19 saat sonra ulaşıldı
Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye 19 saat sonra ulaşıldı
Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibine 19 saat... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T11:31+0300
2022-02-09T11:38+0300
türkiye
kaz dağları
balıkesir
mahsur kalma
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Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalanların kurtarılması için arama-kurtarma helikopteri görevlendirmişti.Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kazdağları'ndaki kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hale gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211205/uludagda-zirve-yuruyusune-cikan-3-kisi-mahsur-kaldi-1051466597.html
türkiye
kaz dağları
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kaz dağları, balıkesir, mahsur kalma

Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye 19 saat sonra ulaşıldı

11:31 09.02.2022 (güncellendi: 11:38 09.02.2022)
© DHAKazdağları
Kazdağları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© DHA
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Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibine 19 saat sonra ulaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalanların kurtarılması için arama-kurtarma helikopteri görevlendirmişti.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kazdağları'ndaki kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hale gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi" denildi.
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