'Kem gözlere' karşı yapıldığına inanılan tarihi eserler görücüye çıktı

© AA Keser, benzersiz eserlerdeki vurgulayıcı özellikler arasında ‘gözlerin’ yer aldığını aktararak şöyle devam etti: "Milattan önce 3 binli yıllarda yaşayanlar artık büyük topluluklar oluşturmaya başlamıştı. Düşmanları artık doğadan daha çok diğer şehirlerin, krallıkların insanlarıydı. O nedenle kendi krallıklarını, evlerini, depolarını, bahçelerini korumak zorundaydılar. Bunun için sadece askeri güçlerini kullanmakla kalmadılar. İlahi güçlerden de yardım istediler."