https://tr.sputniknews.com/20220209/kilicdaroglu-bu-aksam-2200de-onemli-bir-konuyu-konusmak-uzere-sizi-evime-davet-ediyorum-1053658946.html

Kılıçdaroğlu: Bu akşam 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum

Kılıçdaroğlu: Bu akşam 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Twitter'dan "Bu akşam 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum" açıklamasını yaptı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T15:05+0300

2022-02-09T15:05+0300

2022-02-09T15:15+0300

politika

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220208/kilicdaroglu-erdogan-cikip-meydanlara-cumhurbaskanligima-engel-oluyorlar-diyecek-1053626761.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, twitter , açıklama, sosyal medya