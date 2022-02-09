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Kılıçdaroğlu: Bu akşam 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum
Kılıçdaroğlu: Bu akşam 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Twitter'dan "Bu akşam 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum" açıklamasını yaptı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T15:05+0300
2022-02-09T15:05+0300
2022-02-09T15:15+0300
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220208/kilicdaroglu-erdogan-cikip-meydanlara-cumhurbaskanligima-engel-oluyorlar-diyecek-1053626761.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, twitter , açıklama, sosyal medya
Kılıçdaroğlu: Bu akşam 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum 15:05 09.02.2022 (güncellendi: 15:15 09.02.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Twitter'dan "Bu akşam 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı.
Kılıçdaroğlu paylaşımında "
Sevgili Halkım, Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum. Burada buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.