https://tr.sputniknews.com/20220209/kirim-tatarlarindan-turkiyeye-yarimadanin-rus-statusunu-kabul-etme-cagrisi-1053635503.html

Kırım Tatarlarından Türkiye'ye yarımadanın Rus statüsünü kabul etme çağrısı

Kırım Tatarlarından Türkiye'ye yarımadanın Rus statüsünü kabul etme çağrısı

Kırım Tatarları Bölgesel Ulusal-Kültürel Özerklik Başkanı Eyvaz Umerov, Türk yetkililere modern gerçekleri takip etme ve Kırımlıların Rusya ile yeniden... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T01:39+0300

2022-02-09T01:39+0300

2022-02-09T01:39+0300

politika

kırım

rusya federasyonu

türkiye

ukrayna

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Sputnik’e konuya ilişkin açıklamada bulunan Umerov, Türk yetkililerin modern gerçekleri takip etme ve Kırımlıların Rusya ile yeniden birleşmeye yönelik tarihi seçimini kabul etme zamanı olduğunu söyledi.Umerov, “Türkiye’deki iktidar partilerinin aklıselim davranıp modern gerçekleri takip etme, Kırım Yarımadası’nı Rusya'nın bir parçası olarak tanıma, Kırımların tarihi tercihini ve Kırım'ın öz limana dönüşünü kabul etme zamanı” ifadelerini kullandı.Türk yetkililerinin şimdilik Kırım'ı tanımayı reddederek Ukrayna ile flört etme taktiğini seçtiğini dile getiren Umerov, “Bu sadece ekonomik kazanca yönelik anlık bir arzu olup, başka bir şey değildir. Ukrayna, sonunda Ukrayna devleti gibi bir fenomeni yeryüzünden silebilecek düşüncesizce adımları atmanın eşiğinde” diye konuştu.Umerov, ‘bu kirli oyunun’ sonucu ne olursa olsun Kırım Tatarlarının Rusya Federasyonu'nun egemen sınırlarına sahip çıkacağını ve Rusya’ya ait olan Kırım'ın çıkarlarını her türlü saldırıya karşı savunacağını sözlerine ekledi.

rusya federasyonu

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kırım, rusya federasyonu, türkiye, ukrayna