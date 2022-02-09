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Kırım’da Hizb-ut Tahrir destekçisi olduğundan şüphelenilen dört kişiye gözaltı
Kırım’da Hizb-ut Tahrir destekçisi olduğundan şüphelenilen dört kişiye gözaltı
Kırım’da güvenlik güçlerinin uluslararası terör örgütü Hizb-ut Tahrir’in destekçisi olduğu şüphesiyle dört kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T22:32+0300
2022-02-09T22:32+0300
dünya
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
hizbut tahrir
rusya
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Yerel güvenlik güçlerinden bir kaynağın Sputnik’e veridği bilgiye göre Kırım’da güvenlik güçleri, uluslararası terör örgütü Hizb-ut Tahrir’in destekçisi olduğu şüphesiyle dört kişiyi gözaltına aldı.“Dört kişi gözaltına alındı” diyen yetkili, Hizb-ut Tahrir’in destekçisi olduğu şüphelenilen kişilerin Kırım’daki Bahçesaray, Belogorsk, Simferopol bölgelerinde ve Sivastopol’de bulunan evlerinde eş zamanlı aramalar yapıldığı bilgisini verdi.Daha sonra Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), gözaltına alınan kişilerin ‘mevcut hükümeti zorla devirmeyi amaçlayan anayasaya aykırı faaliyetler yürüttüğünü’ açıkladı.Açıklamaya göre şüpheliler, örgütün ideolojisini yarımadanın sakinleri arasında yayıyordu. İstihbarat servisleri, evlerinde bulunan Rusya’da yasaklı propaganda malzemelerine el koydu. Kişiler hakkında ceza davaları başlatıldı.Hizb-ut Tahrir, 14 Şubat 2003 tarihli Rusya Yüksek Mahkemesi kararıyla terör örgütü kabul edilmiş ve ülkede faaliyet yürütmesi yasaklanmıştı. Hizb ut-Tahrir, Müslüman olmayan iktidarları ortadan kaldırmayı ve tüm Müslümanları birleştirerek şeriat kurallarıyla yönetilecek İslami hilafet devleti kurmayı amaçlayan uluslararası köktendinci siyasi örgüt.
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rus istihbarat teşkilatı (fsb), hizbut tahrir, rusya

Kırım’da Hizb-ut Tahrir destekçisi olduğundan şüphelenilen dört kişiye gözaltı

22:32 09.02.2022
© FSB / Fotoğraf bankasına girCasusluk-gözaltına alınma
Casusluk-gözaltına alınma - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© FSB
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Kırım’da güvenlik güçlerinin uluslararası terör örgütü Hizb-ut Tahrir’in destekçisi olduğu şüphesiyle dört kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Yerel güvenlik güçlerinden bir kaynağın Sputnik’e veridği bilgiye göre Kırım’da güvenlik güçleri, uluslararası terör örgütü Hizb-ut Tahrir’in destekçisi olduğu şüphesiyle dört kişiyi gözaltına aldı.
“Dört kişi gözaltına alındı” diyen yetkili, Hizb-ut Tahrir’in destekçisi olduğu şüphelenilen kişilerin Kırım’daki Bahçesaray, Belogorsk, Simferopol bölgelerinde ve Sivastopol’de bulunan evlerinde eş zamanlı aramalar yapıldığı bilgisini verdi.
Daha sonra Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), gözaltına alınan kişilerin ‘mevcut hükümeti zorla devirmeyi amaçlayan anayasaya aykırı faaliyetler yürüttüğünü’ açıkladı.
Açıklamaya göre şüpheliler, örgütün ideolojisini yarımadanın sakinleri arasında yayıyordu. İstihbarat servisleri, evlerinde bulunan Rusya’da yasaklı propaganda malzemelerine el koydu. Kişiler hakkında ceza davaları başlatıldı.
Hizb-ut Tahrir, 14 Şubat 2003 tarihli Rusya Yüksek Mahkemesi kararıyla terör örgütü kabul edilmiş ve ülkede faaliyet yürütmesi yasaklanmıştı. Hizb ut-Tahrir, Müslüman olmayan iktidarları ortadan kaldırmayı ve tüm Müslümanları birleştirerek şeriat kurallarıyla yönetilecek İslami hilafet devleti kurmayı amaçlayan uluslararası köktendinci siyasi örgüt.
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