Komşular ihbar etti, evden 2 kamyon çöp çıktı

"Çevre ve halk sağlığını korumak bizim öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Vatandaşlarımızın benzeri durumlarda belediyemize bağlı ekipleri bilgilendirmelerini rica ediyoruz. Aksi taktirde sağlığın her şeyden önemli olduğunu bir kez daha hissettiğimiz böylesi önemli günlerde hastalıklara da davetiye çıkarmış oluruz. Başta koronavirüs salgını olmak üzere halk sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzlukla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."