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Konya Valiliği açıkladı: 22 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi
Konya Valiliği açıkladı: 22 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi
Konya Valiliği Akşehir, Altınekin, Akören, Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Hadim, Kadınhanı, Karatay, Ilgın, Sarayönü... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T13:25+0300
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konya
hava durumu
kar
öğrenci
valilik
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Konya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Akşehir, Altınekin, Akören, Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Hadim, Kadınhanı, Karatay, Ilgın, Sarayönü, Seydişehir, Selçuklu, Meram, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek.Tırların geçişine de izin verilmiyorKar yağışı ulaşımı da etkiledi. Kenti Antalya'ya bağlayan kara yolunda, Alacabel mevkisindeki buzlanma nedeniyle Seydişehir'den itibaren TIR ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220209/7-ilde-egitime-kar-engeli-1053637215.html
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konya, hava durumu, kar, öğrenci, valilik

Konya Valiliği açıkladı: 22 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi

13:25 09.02.2022
© AAKonya Valiliği açıkladı: 22 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi
Konya Valiliği açıkladı: 22 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
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Konya Valiliği Akşehir, Altınekin, Akören, Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Hadim, Kadınhanı, Karatay, Ilgın, Sarayönü, Seydişehir, Selçuklu, Meram, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.
Konya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Akşehir, Altınekin, Akören, Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Hadim, Kadınhanı, Karatay, Ilgın, Sarayönü, Seydişehir, Selçuklu, Meram, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek.

Tırların geçişine de izin verilmiyor

Kar yağışı ulaşımı da etkiledi. Kenti Antalya'ya bağlayan kara yolunda, Alacabel mevkisindeki buzlanma nedeniyle Seydişehir'den itibaren TIR ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.
Okullara kar tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
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