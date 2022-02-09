https://tr.sputniknews.com/20220209/konya-valiligi-acikladi-22-ilcede-yuz-yuze-egitime-ara-verildi-1053651728.html

Konya Valiliği açıkladı: 22 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi

Konya Valiliği açıkladı: 22 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi

Konya Valiliği Akşehir, Altınekin, Akören, Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Hadim, Kadınhanı, Karatay, Ilgın, Sarayönü... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T13:25+0300

2022-02-09T13:25+0300

2022-02-09T13:25+0300

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Konya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Akşehir, Altınekin, Akören, Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Hadim, Kadınhanı, Karatay, Ilgın, Sarayönü, Seydişehir, Selçuklu, Meram, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek.Tırların geçişine de izin verilmiyorKar yağışı ulaşımı da etkiledi. Kenti Antalya'ya bağlayan kara yolunda, Alacabel mevkisindeki buzlanma nedeniyle Seydişehir'den itibaren TIR ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220209/7-ilde-egitime-kar-engeli-1053637215.html

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