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Köprüde sürücü dayanışması: İlerlemekte zorlanan motokuryeye İETT otobüsü ve otomobil siper oldu
Köprüde sürücü dayanışması: İlerlemekte zorlanan motokuryeye İETT otobüsü ve otomobil siper oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan motokuryeye İETT otobüsü ve bir otomobil siper oldu. O... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-09T00:14+0300
türkiye
moto kurye
iett
15 temmuz şehitler köprüsü
rüzgar
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İstanbul’da yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan motokuryeye İETT otobüsü ve bir otomobil siper oldu. Rüzgarın geldiği yönde ve diğer yönde hızlarını düşüren otobüs ve otomobil motokuryeyi araya alarak köprü çıkışına kadar eşlik etti.O anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, “Bu görüntüyü az önce çektim. Hava yağmurlu ve rüzgar 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde çok kuvvetli. Moto-kuryenin köprüyü geçebilmesi için İETT şoförü ve bir yurttaş koridor yaptı. Lütfen zorunlu olmadıkça sipariş vermeyin. Moto-kurye resmen rüzgara karşı mücadele verdi.” dedi.
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moto kurye, iett, 15 temmuz şehitler köprüsü, rüzgar

Köprüde sürücü dayanışması: İlerlemekte zorlanan motokuryeye İETT otobüsü ve otomobil siper oldu

00:12 09.02.2022 (güncellendi: 00:14 09.02.2022)
© Twitter / Barış YarkadaşKöprüde sürücü dayanışması: İlerlemekte zorlanan motokuryeye İETT otobüsü ve otomobil siper oldu
Köprüde sürücü dayanışması: İlerlemekte zorlanan motokuryeye İETT otobüsü ve otomobil siper oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© Twitter / Barış Yarkadaş
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan motokuryeye İETT otobüsü ve bir otomobil siper oldu. O anları kaydeden CHP eski Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, "Lütfen zorunlu olmadıkça sipariş vermeyin. Moto-kurye resmen rüzgara karşı mücadele verdi." dedi.
İstanbul’da yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan motokuryeye İETT otobüsü ve bir otomobil siper oldu. Rüzgarın geldiği yönde ve diğer yönde hızlarını düşüren otobüs ve otomobil motokuryeyi araya alarak köprü çıkışına kadar eşlik etti.
O anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, “Bu görüntüyü az önce çektim. Hava yağmurlu ve rüzgar 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde çok kuvvetli. Moto-kuryenin köprüyü geçebilmesi için İETT şoförü ve bir yurttaş koridor yaptı. Lütfen zorunlu olmadıkça sipariş vermeyin. Moto-kurye resmen rüzgara karşı mücadele verdi.” dedi.
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