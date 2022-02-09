https://tr.sputniknews.com/20220209/koprude-surucu-dayanismasi-ilerlemekte-zorlanan-motokuryeye-iett-otobusu-ve-otomobil-siper-oldu-1053632919.html

Köprüde sürücü dayanışması: İlerlemekte zorlanan motokuryeye İETT otobüsü ve otomobil siper oldu

Köprüde sürücü dayanışması: İlerlemekte zorlanan motokuryeye İETT otobüsü ve otomobil siper oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan motokuryeye İETT otobüsü ve bir otomobil siper oldu. O... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T00:12+0300

2022-02-09T00:12+0300

2022-02-09T00:14+0300

türkiye

moto kurye

iett

15 temmuz şehitler köprüsü

rüzgar

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İstanbul’da yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan motokuryeye İETT otobüsü ve bir otomobil siper oldu. Rüzgarın geldiği yönde ve diğer yönde hızlarını düşüren otobüs ve otomobil motokuryeyi araya alarak köprü çıkışına kadar eşlik etti.O anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, “Bu görüntüyü az önce çektim. Hava yağmurlu ve rüzgar 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde çok kuvvetli. Moto-kuryenin köprüyü geçebilmesi için İETT şoförü ve bir yurttaş koridor yaptı. Lütfen zorunlu olmadıkça sipariş vermeyin. Moto-kurye resmen rüzgara karşı mücadele verdi.” dedi.

türkiye

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moto kurye, iett, 15 temmuz şehitler köprüsü, rüzgar