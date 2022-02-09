https://tr.sputniknews.com/20220209/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatardan-halil-falyali-aciklamasi-uzgunum-degerli-bir-kardesimizdi-1053654689.html
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'dan Halil Falyalı açıklaması: Üzgünüm, değerli bir kardeşimizdi
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'dan Halil Falyalı açıklaması: Üzgünüm, değerli bir kardeşimizdi
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen kumarhane işletmecisi Halil... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T14:07+0300
2022-02-09T14:07+0300
2022-02-09T14:08+0300
dünya
halil falyalı
ersin tatar
kuzey kıbrıs
kumarhane
açıklama
sedat peker
cinayet
suikast
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Kıbrıs Postası’nda yayınlanan Sabah Postası isimli programa internetten katılan Tatar, 'çok üzgün olduğunu' kaydederek, Halil Falyalı cinayetinin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Kolordu Komutanlığı ile görüştüğünü koordineli şekilde araştırılacağını belirtti. En büyük temennisinin sorumluların bir an önce bulunması olduğunu ifade eden Tatar, 'olay nedeniyle herkesin yaralandığını' ifade etti. Tatar, PGM Müdürü ile temaslarının sürdüğünü ve ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanlığı olarak da açıklama yapacağını dile getirdi.Akşam saatlerinde denizin dalgalı olduğunu ve sahil güvenliğin de varlığına işaret ederek, deniz yoluyla kaçmalarının mümkün olamayacağının iletildiğini söyleyen Tatar, güvenlik birimlerinin, Türkiye’deki güvenlik güçleriyle iş birliği içerisinde olduğunu anlattı.Cumhurbaşkanı, "Üzüntümü paylaşmak istiyorum, değerli bir kardeşimizdi, bu ülkeye yatırımlar yapmıştı, çok insana iyilik yapmıştı. Kendisine rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bizim yapmamız gereken bu işi takip etmek ve sorumluluları ortaya çıkarmak. Temaslarımı sürdürüyorum" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220208/kuzey-kibris-basini-halil-falyali-silahli-saldiriya-ugrayarak-hayatini-kaybetti-1053626174.html
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halil falyalı, ersin tatar, kuzey kıbrıs, kumarhane, açıklama, sedat peker, cinayet, suikast
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'dan Halil Falyalı açıklaması: Üzgünüm, değerli bir kardeşimizdi
14:07 09.02.2022 (güncellendi: 14:08 09.02.2022) Abone ol
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürülmesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada 'çok üzgün olduğunu' ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.
Kıbrıs Postası’nda
yayınlanan Sabah Postası
isimli programa internetten katılan Tatar
, 'çok üzgün olduğunu' kaydederek, Halil Falyalı cinayetinin
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Kolordu Komutanlığı ile görüştüğünü koordineli şekilde araştırılacağını belirtti.
En büyük temennisinin sorumluların bir an önce bulunması olduğunu ifade eden Tatar, 'olay nedeniyle herkesin yaralandığını' ifade etti. Tatar, PGM Müdürü ile temaslarının sürdüğünü ve ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanlığı olarak da açıklama yapacağını dile getirdi.
Akşam saatlerinde denizin dalgalı olduğunu ve sahil güvenliğin de varlığına işaret ederek, deniz yoluyla kaçmalarının mümkün olamayacağının iletildiğini söyleyen Tatar, güvenlik birimlerinin, Türkiye’deki güvenlik güçleriyle iş birliği içerisinde olduğunu anlattı.
Cumhurbaşkanı, "Üzüntümü paylaşmak istiyorum, değerli bir kardeşimizdi, bu ülkeye yatırımlar yapmıştı, çok insana iyilik yapmıştı. Kendisine rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bizim yapmamız gereken bu işi takip etmek ve sorumluluları ortaya çıkarmak. Temaslarımı sürdürüyorum" diye ekledi.