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https://tr.sputniknews.com/20220209/kuzey-kore-abdyi-vurabilecek-fuze-atesleyerek-dunyayi-sarsabilecek-tek-ulkeyiz-1053652825.html
Kuzey Kore: ABD'yi vurabilecek füze ateşleyerek dünyayı sarsabilecek tek ülkeyiz
Kuzey Kore: ABD'yi vurabilecek füze ateşleyerek dünyayı sarsabilecek tek ülkeyiz
Son dönemde kısa ve orta menzilli füze denemelerini yoğunlaştırmasıyla dikkat çeken Kuzey Kore'den bu kez 'ABD'yi menziline alan füzelerle dünyayı sarsabilecek... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T13:43+0300
2022-02-09T13:43+0300
dünya
kuzey kore
kıtalararası balistik füze
uzun menzilli füze
nükleer savaş başlığı
abd
dışişleri bakanlığı
açıklama
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Ocak ayını alışılmadık sıklıkta füze denemeleriyle geçiren Kuzey Kore'den şubat ayında 'ABD'yi vurabilecek füzelerle dünyayı sarsmakla' övünen açıklama geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Pyongyang'ın Washington'a boyun eğme ve itaat etmeyle vaktini boşa harcamayacağı dile getirildi. Yeni yılın başından beri gerçekleştirilen bir dizi füze denemesinden 'Kuzey Kore'nin savaş caydırıcılığını güçlendiren dikkate değer başarılar' diye söz eden Dışişleri açıklamasında, Kuzey Kore'nin 2017'deki ilk denemeden beri fırlatmadığı Hwasong-15'e atıfla şöyle denildi:"Pek çok ülkenin boyun eğmek ve körü körüne itaat etmek suretiyle ABD ile iştigal ettiği günümüzün dünyasında, ABD anakarasını menziline alan füze ateşleyerek dünyayı sarsabilecek gezegende sadece tek bir ülke var."Nükleer savaş başlığı kapasiteli uzun menzilli kıtalararası balistik füze Hwasong-15'in menzilinin ABD'yi kapsayabileceği sanılıyor. Dışişleri açıklamasında, "Dünyada 200'den fazla ülke var, ama bunların çok azı hidrojen bombalarına, kıtalararası balistik füzelere ve hipersonik füzelere sahip" vurgusu ihmal edilmedi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın bu çıkışıyla ilgili görüşü sorulan ABD Dışişleri Bakanlığı, önceki açıklamalarını yankılayarak, 'Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca niyetler beslemediklerini ve diyaloğa geri dönüş çağrısı yaptıklarını, ama bu çağrıların Pyongyang tarafından dikkate alınmadığını' söyledi. Bir ABD Dışişleri Sözcüsü, Kuzey Kore'yi 'uluslararası barış ve güvenlik ile küresel silahsızlanma çabalarına tehdit' diye niteleyerek şunları söyledi:"Kuzey Kore'nin caydırılması, provokasyonlarına ya da güç kullanımına karşı savunma, en tehlikeli silah programlarının erişiminin sınırlandırılması ve hepsinin üstünde, Amerikan halkını, konuşlanmış güçlerimizi ve müttefiklerimizi güvenlikte tutmak, ABD'nin hayati çıkarıdır."Washington merkezli Stimson Merkezi'nin 38 Kuzey isimli Kuzey Kore analiz programının direktörü Jenny Town, Kuzey Kore'nin açıklamasının Dışişleri Bakanlığı'ndan gelmesinden ötürü tehdit amacının çok yüksek olmayabileceğini söyledi. Town "Formülasyon çok pasif, yapacaklarını değil, yapabileceklerini ima ediyorlar" dedi. Kuzey Kore'nin dün kutladığı ordunun kuruluş yıldönümünden, geçmiş yıllardan farklı olarak, bu kez füzeler ve diğer silahlarla askeri geçit töreni haberi gelmedi. Devlet medyasına göre üst düzey askeri yetkililer kurucu lider Kim İl-sung ve halefi olan oğlu Kim Jong-il'in mozolelerini ziyaret etti.
kuzey kore
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kuzey kore, kıtalararası balistik füze, uzun menzilli füze, nükleer savaş başlığı, abd, dışişleri bakanlığı, açıklama

Kuzey Kore: ABD'yi vurabilecek füze ateşleyerek dünyayı sarsabilecek tek ülkeyiz

13:43 09.02.2022
© REUTERS / TORU HANAIKuzey Kore'nin 4 Temmuz 2017'deki uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesiyle ilgili Tokyo'daki monitörlerden akan ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u gösteren görüntüler önünden yürüyen Japonlar
Kuzey Kore'nin 4 Temmuz 2017'deki uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesiyle ilgili Tokyo'daki monitörlerden akan ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u gösteren görüntüler önünden yürüyen Japonlar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / TORU HANAI
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Son dönemde kısa ve orta menzilli füze denemelerini yoğunlaştırmasıyla dikkat çeken Kuzey Kore'den bu kez 'ABD'yi menziline alan füzelerle dünyayı sarsabilecek tek ülke olmakla' övünen dışişleri açıklaması geldi.
Ocak ayını alışılmadık sıklıkta füze denemeleriyle geçiren Kuzey Kore'den şubat ayında 'ABD'yi vurabilecek füzelerle dünyayı sarsmakla' övünen açıklama geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Pyongyang'ın Washington'a boyun eğme ve itaat etmeyle vaktini boşa harcamayacağı dile getirildi.
Yeni yılın başından beri gerçekleştirilen bir dizi füze denemesinden 'Kuzey Kore'nin savaş caydırıcılığını güçlendiren dikkate değer başarılar' diye söz eden Dışişleri açıklamasında, Kuzey Kore'nin 2017'deki ilk denemeden beri fırlatmadığı Hwasong-15'e atıfla şöyle denildi:
"Pek çok ülkenin boyun eğmek ve körü körüne itaat etmek suretiyle ABD ile iştigal ettiği günümüzün dünyasında, ABD anakarasını menziline alan füze ateşleyerek dünyayı sarsabilecek gezegende sadece tek bir ülke var."
Nükleer savaş başlığı kapasiteli uzun menzilli kıtalararası balistik füze Hwasong-15'in menzilinin ABD'yi kapsayabileceği sanılıyor.
Dışişleri açıklamasında, "Dünyada 200'den fazla ülke var, ama bunların çok azı hidrojen bombalarına, kıtalararası balistik füzelere ve hipersonik füzelere sahip" vurgusu ihmal edilmedi.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın bu çıkışıyla ilgili görüşü sorulan ABD Dışişleri Bakanlığı, önceki açıklamalarını yankılayarak, 'Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca niyetler beslemediklerini ve diyaloğa geri dönüş çağrısı yaptıklarını, ama bu çağrıların Pyongyang tarafından dikkate alınmadığını' söyledi. Bir ABD Dışişleri Sözcüsü, Kuzey Kore'yi 'uluslararası barış ve güvenlik ile küresel silahsızlanma çabalarına tehdit' diye niteleyerek şunları söyledi:
"Kuzey Kore'nin caydırılması, provokasyonlarına ya da güç kullanımına karşı savunma, en tehlikeli silah programlarının erişiminin sınırlandırılması ve hepsinin üstünde, Amerikan halkını, konuşlanmış güçlerimizi ve müttefiklerimizi güvenlikte tutmak, ABD'nin hayati çıkarıdır."
Washington merkezli Stimson Merkezi'nin 38 Kuzey isimli Kuzey Kore analiz programının direktörü Jenny Town, Kuzey Kore'nin açıklamasının Dışişleri Bakanlığı'ndan gelmesinden ötürü tehdit amacının çok yüksek olmayabileceğini söyledi. Town "Formülasyon çok pasif, yapacaklarını değil, yapabileceklerini ima ediyorlar" dedi.
Kuzey Kore'nin dün kutladığı ordunun kuruluş yıldönümünden, geçmiş yıllardan farklı olarak, bu kez füzeler ve diğer silahlarla askeri geçit töreni haberi gelmedi. Devlet medyasına göre üst düzey askeri yetkililer kurucu lider Kim İl-sung ve halefi olan oğlu Kim Jong-il'in mozolelerini ziyaret etti.
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