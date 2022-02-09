https://tr.sputniknews.com/20220209/lastige-sikisan-timsah-5-yil-sonra-kurtarildi-1053641425.html

Lastiğe sıkışan timsah 5 yıl sonra kurtarıldı

Lastiğe sıkışan timsah 5 yıl sonra kurtarıldı

Endonezya'da bir araba lastiğine sıkışan vahşi timsah, 5 yıl boyunca lastikle birlikte yaşadıktan sonra köylüler ve güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T10:00+0300

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2022-02-09T10:10+0300

yaşam

endonezya

timsah

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Endonezya'nın Sulawesi adasındaki Palu kenti sakinleri ilk kez 2016 yılında bir timsahı boynunda lastik sarılı halde gördü. Çevre koruma çalışanları tarafından 5 yıldır aranan timsah sonunda bulunarak kurtarıldı. Pazartesi günü 5.2 metre uzunluğundaki timsahı Palu nehrinde gören bir köylü kurtardı. Timsahı yakalamak için bir tavuğu yem olarak kullanan 34 yaşındaki Tili isimli kuş satıcısı, üç hafta süren kurtarma operasyonu sonucunda timsahı boynunu saran lastikten kurtarmayı başardıklarını söyledi.Tili, "Sadece yardım etmek istedim. Hayvanları bir yere sıkışmış ve acı çekerken görmekten nefret ederim" ifadelerini kullandı.Timsahı kurtarmak için yapılan ilk iki girişimin kullandıkları iplerin hayvanın ağırlığını taşıyacak kadar güçlü olmamasından dolayı başarısız olduğunu söyleyen Tili, üçüncü seferde tekneleri bağlamak için kullandıkları naylon halatları denediğini belirterek, "Çok bitkindim, bu yüzden kurtarmayı onların bitirmesini söyledim. Timsah inanılmaz derecede ağırdı, yardıma gelen herkes terliyor ve çok yoruluyordu" dedi.Başarıyla kurtarılan timsah, doğal ortamı olan nehre geri bırakıldı. Timsahı mahkumiyetinden kurtaran köy sakinleri ise o anları tezahüratlar eşliğinde kutladı. Çevre koruma ekipleri, çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapan ülkede bir evcil hayvan olarak timsahı sahiplenmek ve tuzağa düşürmek için birinin kasten lastiği timsahın boynuna geçirmiş olabileceğine inanıyor.30'dan fazla timsahı barındıran nehirde bir kurtarma için uygun ekipmanları bulunmayan çevre koruma ekipleri timsahı kurtarmakta başarısız olurken, yerlilerden Tili bu konuda başarılı olabildi. Yerel çevre koruma dairesi başkanı Hasmuni Hasmar AFP'ye verdiği demeçte, "Dün bizim için tarihi bir gündü. Timsahın sonunda kurtarılabilmiş olmasına minnettarız ve vahşi yaşam için endişe eden yerlileri takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.Timsah, 2020'nin başlarında yerel yönetimin timsahı yakalayan ve lastiği çıkarabilen kişiye bir ödül vaat etmesiyle manşetlere taşınmıştı. Ancak daha sonra söz konusu ödül, insanların güvenliğini tehlikeye atabileceği endişesiyle geri çekilmişti.Ancak yerel çevre koruma dairesi, herhangi bir yaralanma olmaksızın timsahı kurtarmayı başaran Tili'nin ödüllendirileceğinin sinyalini verdi.Hasmar, "Tili'yi vahşi doğayı korumaktaki çabaları nedeniyle ödüllendireceğiz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211012/2-yildir-boynunda-araba-lastigiyle-gezen-geyik-kurtarildi-1049738666.html

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endonezya, timsah