https://tr.sputniknews.com/20220209/lavrov-kultur-diplomasisinin-halklarin-dostlugunu-sekillendirmedeki-rolunu-vurguladi-1053635954.html

Lavrov, kültür diplomasisinin halkların dostluğunu şekillendirmedeki rolünü vurguladı

Lavrov, kültür diplomasisinin halkların dostluğunu şekillendirmedeki rolünü vurguladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkede kutlanan Diplomasi Çalışanı Günü vesilesiyle tüm Rus diplomatları tebrik ederek kültür diplomasisinin, halklar... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T02:45+0300

2022-02-09T02:45+0300

2022-02-09T02:45+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

kültür

diplomasi

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Diplomasi Çalışanı Günü vesilesiyle Moskova Konservatuarında düzenlenen kutlama töreninde Lavrov’un mesajı okundu.Mesaj metninde, “Kültür diplomasisinin, olumlu ve birleştirici devletlerarası gündemin oluşumunda, halklar arasında dostluk, güven ve karşılıklı anlayışın güçlenmesindeki rolünü abartmak zor. Bu bağlamda, bugünkü müzik akşamının büyük Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski’nin çalışmalarına adanması sembolik” ifadesine yer verildi.Lavrov’un sözlerine göre, bestecinin mirası sadece Rusya değil tüm dünyaya ait.Lavrov’un mesajını okuyan konser sunucusu Deniz Von Meck, 19 ülkeyiz ziyaret eden Çaykovski’nin kültür diplomasisinin temsilcisi olduğunu, zira müziğinin dünyanın dört bir yanındaki konser salonlarında çaldığını kaydetti.

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rusya, sergey lavrov, kültür, diplomasi