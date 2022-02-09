Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220209/lavrov-kultur-diplomasisinin-halklarin-dostlugunu-sekillendirmedeki-rolunu-vurguladi-1053635954.html
Lavrov, kültür diplomasisinin halkların dostluğunu şekillendirmedeki rolünü vurguladı
Lavrov, kültür diplomasisinin halkların dostluğunu şekillendirmedeki rolünü vurguladı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkede kutlanan Diplomasi Çalışanı Günü vesilesiyle tüm Rus diplomatları tebrik ederek kültür diplomasisinin, halklar... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T02:45+0300
2022-02-09T02:45+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
kültür
diplomasi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052189185_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_81dac2c430cc80aaa51705585a943380.jpg
Diplomasi Çalışanı Günü vesilesiyle Moskova Konservatuarında düzenlenen kutlama töreninde Lavrov’un mesajı okundu.Mesaj metninde, “Kültür diplomasisinin, olumlu ve birleştirici devletlerarası gündemin oluşumunda, halklar arasında dostluk, güven ve karşılıklı anlayışın güçlenmesindeki rolünü abartmak zor. Bu bağlamda, bugünkü müzik akşamının büyük Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski’nin çalışmalarına adanması sembolik” ifadesine yer verildi.Lavrov’un sözlerine göre, bestecinin mirası sadece Rusya değil tüm dünyaya ait.Lavrov’un mesajını okuyan konser sunucusu Deniz Von Meck, 19 ülkeyiz ziyaret eden Çaykovski’nin kültür diplomasisinin temsilcisi olduğunu, zira müziğinin dünyanın dört bir yanındaki konser salonlarında çaldığını kaydetti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052189185_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_5f481127e692900e110b9993b37a2d31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, sergey lavrov, kültür, diplomasi

Lavrov, kültür diplomasisinin halkların dostluğunu şekillendirmedeki rolünü vurguladı

02:45 09.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkede kutlanan Diplomasi Çalışanı Günü vesilesiyle tüm Rus diplomatları tebrik ederek kültür diplomasisinin, halklar arasında karşılıklı anlayışın oluşumundaki rolünü vurguladı.
Diplomasi Çalışanı Günü vesilesiyle Moskova Konservatuarında düzenlenen kutlama töreninde Lavrov’un mesajı okundu.
Mesaj metninde, Kültür diplomasisinin, olumlu ve birleştirici devletlerarası gündemin oluşumunda, halklar arasında dostluk, güven ve karşılıklı anlayışın güçlenmesindeki rolünü abartmak zor. Bu bağlamda, bugünkü müzik akşamının büyük Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski’nin çalışmalarına adanması sembolik” ifadesine yer verildi.
Lavrov’un sözlerine göre, bestecinin mirası sadece Rusya değil tüm dünyaya ait.
Lavrov’un mesajını okuyan konser sunucusu Deniz Von Meck, 19 ülkeyiz ziyaret eden Çaykovski’nin kültür diplomasisinin temsilcisi olduğunu, zira müziğinin dünyanın dört bir yanındaki konser salonlarında çaldığını kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce