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Litvanya, ABD ordusunun dönüşümlü taburunun görevini kalıcıya dönüştürmeye çalışıyor
Litvanya, ABD ordusunun dönüşümlü taburunun görevini kalıcıya dönüştürmeye çalışıyor
Litvanya lideri Nauseda, ülkesinde konuşlandırılmış olan ABD ordusunun dönüşümlü taburunun görevinin kalıcıya dönüştürülmesi için çaba harcayacağını söyledi. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T23:48+0300
2022-02-09T23:48+0300
dünya
litvanya
abd
gitanas nauseda
asker
nato
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Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ülkede konuşlandırılmış olan ABD ordusunun dönüşümlü taburunun görevinin kalıcıya dönüştürülmesi için çaba harcayacağını söyledi.Nauseda, “Dönüşümlü görev yapan ordu birliklerinin Litvanya'da kalıcı olarak konuşlandırılması için NATO'daki ortaklarımızla, ABD ile diyalog yürüteceğiz. Bu caydırıcılık bakımından en iyi araç olur” diye konuştu.2014'ten bu yana Atlantic Resolve misyonu kapsamında ‘NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi için’ ABD Ordusu'nun tabur düzeyindeki dönüşümlü birliği Litvanya'da konuşlandırılmış durumda. Birlikte dönüşümlü olarak görev alan askerler en az 10 kez değişti.2017’de yine dönüşümlü olarak görev yapan ittifakın birleşik taburları, 3 Baltık ülkesinde ve Polonya'da konuşlandırılmıştı. Bugün Litvanya’daki birlik 11. kez değişti.
https://tr.sputniknews.com/20220207/pentagon-rusyanin-ukrayna-sinirina-hipersonik-silah-konuslandiracagina-dair-isaret-yok-1053581038.html
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litvanya, abd, gitanas nauseda, asker, nato

Litvanya, ABD ordusunun dönüşümlü taburunun görevini kalıcıya dönüştürmeye çalışıyor

23:48 09.02.2022
© REUTERS / KACPER PEMPELABD'den Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı
ABD'den Polonya'ya asker ve teçhizat sevkiyatı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / KACPER PEMPEL
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Litvanya lideri Nauseda, ülkesinde konuşlandırılmış olan ABD ordusunun dönüşümlü taburunun görevinin kalıcıya dönüştürülmesi için çaba harcayacağını söyledi.
Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ülkede konuşlandırılmış olan ABD ordusunun dönüşümlü taburunun görevinin kalıcıya dönüştürülmesi için çaba harcayacağını söyledi.
Nauseda, “Dönüşümlü görev yapan ordu birliklerinin Litvanya'da kalıcı olarak konuşlandırılması için NATO'daki ortaklarımızla, ABD ile diyalog yürüteceğiz. Bu caydırıcılık bakımından en iyi araç olur” diye konuştu.
2014'ten bu yana Atlantic Resolve misyonu kapsamında ‘NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi için’ ABD Ordusu'nun tabur düzeyindeki dönüşümlü birliği Litvanya'da konuşlandırılmış durumda. Birlikte dönüşümlü olarak görev alan askerler en az 10 kez değişti.
2017’de yine dönüşümlü olarak görev yapan ittifakın birleşik taburları, 3 Baltık ülkesinde ve Polonya'da konuşlandırılmıştı. Bugün Litvanya’daki birlik 11. kez değişti.
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