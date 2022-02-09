https://tr.sputniknews.com/20220209/litvanya-abd-ordusunun-donusumlu-taburunun-gorevini-kaliciya-donusturmeye-calisiyor-1053680112.html

Litvanya, ABD ordusunun dönüşümlü taburunun görevini kalıcıya dönüştürmeye çalışıyor

Litvanya, ABD ordusunun dönüşümlü taburunun görevini kalıcıya dönüştürmeye çalışıyor

Litvanya lideri Nauseda, ülkesinde konuşlandırılmış olan ABD ordusunun dönüşümlü taburunun görevinin kalıcıya dönüştürülmesi için çaba harcayacağını söyledi. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T23:48+0300

2022-02-09T23:48+0300

2022-02-09T23:48+0300

dünya

litvanya

abd

gitanas nauseda

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nato

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Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ülkede konuşlandırılmış olan ABD ordusunun dönüşümlü taburunun görevinin kalıcıya dönüştürülmesi için çaba harcayacağını söyledi.Nauseda, “Dönüşümlü görev yapan ordu birliklerinin Litvanya'da kalıcı olarak konuşlandırılması için NATO'daki ortaklarımızla, ABD ile diyalog yürüteceğiz. Bu caydırıcılık bakımından en iyi araç olur” diye konuştu.2014'ten bu yana Atlantic Resolve misyonu kapsamında ‘NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi için’ ABD Ordusu'nun tabur düzeyindeki dönüşümlü birliği Litvanya'da konuşlandırılmış durumda. Birlikte dönüşümlü olarak görev alan askerler en az 10 kez değişti.2017’de yine dönüşümlü olarak görev yapan ittifakın birleşik taburları, 3 Baltık ülkesinde ve Polonya'da konuşlandırılmıştı. Bugün Litvanya’daki birlik 11. kez değişti.

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