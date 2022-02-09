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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220209/lugansk-halk-cumhuriyeti-donbasstaki-insani-sorunlarla-ilgili-gorusmede-ilerleme-kaydedilmedi-1053634864.html
Lugansk Halk Cumhuriyeti: Donbass'taki insani sorunlarla ilgili görüşmede ilerleme kaydedilmedi
Lugansk Halk Cumhuriyeti: Donbass'taki insani sorunlarla ilgili görüşmede ilerleme kaydedilmedi
Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Donbass Temas Grubu’nın insani sorunların değerlendirildiği bugünkü... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T01:18+0300
2022-02-09T01:18+0300
ukrayna krizi
donbass
lugansk halk cumhuriyeti
görüşme
ukrayna
donetsk
lugansk
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LHC'nin Temas Grubu Heyeti Sözcüsü Mariya Kovşar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnsani Sorunlar Çalışma Grubu toplantısı sona erdi. Sonuç elde edildiğini söyleyemeyiz. Ukrayna temsilcileri, yeni geçiş noktalarının açılması konusunda, Pervomaysk-Zolotoye geçiş noktasının faaliyetiyle ilgili daha önce tüm tarafların onay verdiği teknik yönleri teyit etmek yerine bir kez daha yeni talepler öne sürdü" ifadelerini kullandı.Karşılıklı güvenlik garantileri mekanizmasıyla ilgili sorunların da çözüm beklediğini söyleyen Kovşar, video konferans yoluyla gerçekleşen toplantı sırasında, esir takasıyla ilgili sorunun çözümünde de başarı elde edilmediğini belirterek, "Donetsk ve Lugansk’ın tutumu değişmedi. İlerleme ancak Minsk görüşmeleri kapsamında verilen taahhütlerin koşulsuz yerine getirilmesi durumunda mümkün olur" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220208/macron-zelenskiy-minsk-anlasmalarini-uygulama-arzusunu-teyit-etti-1053628883.html
donbass
lugansk halk cumhuriyeti
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donbass, lugansk halk cumhuriyeti, görüşme, ukrayna, donetsk, lugansk

Lugansk Halk Cumhuriyeti: Donbass'taki insani sorunlarla ilgili görüşmede ilerleme kaydedilmedi

01:18 09.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girABD'li diplomatlar Donbass'ı ziyaret etti
ABD'li diplomatlar Donbass'ı ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
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Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Donbass Temas Grubu’nın insani sorunların değerlendirildiği bugünkü toplantıda, ek geçiş noktalarının açılması ve esir takasıyla ilgili anlaşma sağlanmadığını söyledi.
LHC'nin Temas Grubu Heyeti Sözcüsü Mariya Kovşar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnsani Sorunlar Çalışma Grubu toplantısı sona erdi. Sonuç elde edildiğini söyleyemeyiz. Ukrayna temsilcileri, yeni geçiş noktalarının açılması konusunda, Pervomaysk-Zolotoye geçiş noktasının faaliyetiyle ilgili daha önce tüm tarafların onay verdiği teknik yönleri teyit etmek yerine bir kez daha yeni talepler öne sürdü" ifadelerini kullandı.
Karşılıklı güvenlik garantileri mekanizmasıyla ilgili sorunların da çözüm beklediğini söyleyen Kovşar, video konferans yoluyla gerçekleşen toplantı sırasında, esir takasıyla ilgili sorunun çözümünde de başarı elde edilmediğini belirterek, "Donetsk ve Lugansk’ın tutumu değişmedi. İlerleme ancak Minsk görüşmeleri kapsamında verilen taahhütlerin koşulsuz yerine getirilmesi durumunda mümkün olur" dedi.
Emmanuel Macron - Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
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