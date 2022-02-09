https://tr.sputniknews.com/20220209/lugansk-halk-cumhuriyeti-donbasstaki-insani-sorunlarla-ilgili-gorusmede-ilerleme-kaydedilmedi-1053634864.html
Lugansk Halk Cumhuriyeti: Donbass'taki insani sorunlarla ilgili görüşmede ilerleme kaydedilmedi
Lugansk Halk Cumhuriyeti: Donbass'taki insani sorunlarla ilgili görüşmede ilerleme kaydedilmedi
Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Donbass Temas Grubu’nın insani sorunların değerlendirildiği bugünkü... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T01:18+0300
2022-02-09T01:18+0300
2022-02-09T01:18+0300
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LHC'nin Temas Grubu Heyeti Sözcüsü Mariya Kovşar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnsani Sorunlar Çalışma Grubu toplantısı sona erdi. Sonuç elde edildiğini söyleyemeyiz. Ukrayna temsilcileri, yeni geçiş noktalarının açılması konusunda, Pervomaysk-Zolotoye geçiş noktasının faaliyetiyle ilgili daha önce tüm tarafların onay verdiği teknik yönleri teyit etmek yerine bir kez daha yeni talepler öne sürdü" ifadelerini kullandı.Karşılıklı güvenlik garantileri mekanizmasıyla ilgili sorunların da çözüm beklediğini söyleyen Kovşar, video konferans yoluyla gerçekleşen toplantı sırasında, esir takasıyla ilgili sorunun çözümünde de başarı elde edilmediğini belirterek, "Donetsk ve Lugansk’ın tutumu değişmedi. İlerleme ancak Minsk görüşmeleri kapsamında verilen taahhütlerin koşulsuz yerine getirilmesi durumunda mümkün olur" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220208/macron-zelenskiy-minsk-anlasmalarini-uygulama-arzusunu-teyit-etti-1053628883.html
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Lugansk Halk Cumhuriyeti: Donbass'taki insani sorunlarla ilgili görüşmede ilerleme kaydedilmedi
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Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Donbass Temas Grubu’nın insani sorunların değerlendirildiği bugünkü toplantıda, ek geçiş noktalarının açılması ve esir takasıyla ilgili anlaşma sağlanmadığını söyledi.
LHC'nin Temas Grubu Heyeti Sözcüsü Mariya Kovşar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnsani Sorunlar Çalışma Grubu toplantısı sona erdi. Sonuç elde edildiğini söyleyemeyiz. Ukrayna temsilcileri, yeni geçiş noktalarının açılması konusunda, Pervomaysk-Zolotoye geçiş noktasının faaliyetiyle ilgili daha önce tüm tarafların onay verdiği teknik yönleri teyit etmek yerine bir kez daha yeni talepler öne sürdü" ifadelerini kullandı.
Karşılıklı güvenlik garantileri mekanizmasıyla ilgili sorunların da çözüm beklediğini söyleyen Kovşar, video konferans yoluyla gerçekleşen toplantı sırasında, esir takasıyla ilgili sorunun çözümünde de başarı elde edilmediğini belirterek, "Donetsk ve Lugansk’ın tutumu değişmedi. İlerleme ancak Minsk görüşmeleri kapsamında verilen taahhütlerin koşulsuz yerine getirilmesi durumunda mümkün olur" dedi.