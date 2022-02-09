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https://tr.sputniknews.com/20220209/madagaskarda-batsirai-kasirgasinda-olenlerin-sayisi-96ya-yukseldi-1053649585.html
Madagaskar'da Batsirai Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 100'e yaklaştı
Madagaskar'da Batsirai Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 100'e yaklaştı
Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da etkili olan Batsirai Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 96'ya çıktı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T12:56+0300
2022-02-09T12:59+0300
madagaskar
batsirai
kasırga
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Ikongo ilçesi Milletvekili Jean Brunelle Razafintsiandraofa, sosyal medyada yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Fitovinany bölgesinde yer alan ilçenin tamamen sular altında kaldığını belirtti. Razafintsiandraofa, ilçede birçok evin yıkıldığını ve ölü sayısının 96'ya ulaştığını kaydetti. Ölü sayısı en son 20 olarak duyurulmuştu. Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Bürosu da hafta sonu ülkenin doğusundaki kıyı şeridine ulaşan Batsirai Kasırgası nedeniyle 70 bin 355 kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Kasırgadan en çok başkent Antananarivo'ya 530 kilometre mesafedeki Mananjary kentinin etkilendiği kaydedildi. Uzmanlar, fırtınanın hızının kıyı şeridinde saatte 235 kilometreye ulaştığını, iç kesimlerde ise 110 kilometreye kadar düştüğünü belirtiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220208/madagaskarda-batsirai-kasirgasinda-olenlerin-sayisi-20yi-gecti-1053597978.html
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madagaskar, batsirai, kasırga

Madagaskar'da Batsirai Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 100'e yaklaştı

12:56 09.02.2022 (güncellendi: 12:59 09.02.2022)
© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDISBatsirai Kasırgası
Batsirai Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
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Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da etkili olan Batsirai Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 96'ya çıktı.
Ikongo ilçesi Milletvekili Jean Brunelle Razafintsiandraofa, sosyal medyada yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Fitovinany bölgesinde yer alan ilçenin tamamen sular altında kaldığını belirtti. Razafintsiandraofa, ilçede birçok evin yıkıldığını ve ölü sayısının 96'ya ulaştığını kaydetti. Ölü sayısı en son 20 olarak duyurulmuştu.
Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Bürosu da hafta sonu ülkenin doğusundaki kıyı şeridine ulaşan Batsirai Kasırgası nedeniyle 70 bin 355 kişinin yerinden edildiğini açıkladı.
Kasırgadan en çok başkent Antananarivo'ya 530 kilometre mesafedeki Mananjary kentinin etkilendiği kaydedildi. Uzmanlar, fırtınanın hızının kıyı şeridinde saatte 235 kilometreye ulaştığını, iç kesimlerde ise 110 kilometreye kadar düştüğünü belirtiyor.
Batsirai Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
Madagaskar'da Batsirai Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 20'yi geçti
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