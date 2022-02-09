https://tr.sputniknews.com/20220209/madagaskarda-batsirai-kasirgasinda-olenlerin-sayisi-96ya-yukseldi-1053649585.html

Madagaskar'da Batsirai Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 100'e yaklaştı

Madagaskar'da Batsirai Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 100'e yaklaştı

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da etkili olan Batsirai Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 96'ya çıktı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T12:56+0300

2022-02-09T12:56+0300

2022-02-09T12:59+0300

madagaskar

batsirai

kasırga

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Ikongo ilçesi Milletvekili Jean Brunelle Razafintsiandraofa, sosyal medyada yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Fitovinany bölgesinde yer alan ilçenin tamamen sular altında kaldığını belirtti. Razafintsiandraofa, ilçede birçok evin yıkıldığını ve ölü sayısının 96'ya ulaştığını kaydetti. Ölü sayısı en son 20 olarak duyurulmuştu. Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Bürosu da hafta sonu ülkenin doğusundaki kıyı şeridine ulaşan Batsirai Kasırgası nedeniyle 70 bin 355 kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Kasırgadan en çok başkent Antananarivo'ya 530 kilometre mesafedeki Mananjary kentinin etkilendiği kaydedildi. Uzmanlar, fırtınanın hızının kıyı şeridinde saatte 235 kilometreye ulaştığını, iç kesimlerde ise 110 kilometreye kadar düştüğünü belirtiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220208/madagaskarda-batsirai-kasirgasinda-olenlerin-sayisi-20yi-gecti-1053597978.html

madagaskar

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madagaskar, batsirai, kasırga