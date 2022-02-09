https://tr.sputniknews.com/20220209/mehmet-barlas-artik-moralimiz-bozuk-degil-1053647204.html

Mehmet Barlas: Artık moralimiz bozuk değil

Mehmet Barlas: Artık moralimiz bozuk değil

Sabah yazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığındaki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek, "Bu konuda sık açıklamalar... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T12:04+0300

2022-02-09T12:04+0300

2022-02-09T12:04+0300

politika

mehmet barlas

recep tayyip erdoğan

kovid-19

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Barlas bugünkü yazısında, "Kovid testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çevresindeki uzmanların tavsiye ettiği tedaviyi tavizsiz bir şekilde uyguladığını biliyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorların tedavi reçetesine uyduğunu belirten Barlas, "Çevresindeki doktorlar, Erdoğan'ın D ve C vitaminini aksatmadan aldığını söylüyorlar. Bu arada fiziksel olarak yorulmaması için uyku saatlerini aksatmadığının altı çiziliyor. Erdoğan, bir nevi tedavi süreci yaşarken dış dünya diplomasi trafiğini de telefonla yürütüyor" ifadesini kullandı.Barlas yazısının devamında şunları kaydetti:Bunların belki de en önemlisi, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile olandı. Bu arada bazı devletler ve kurumlar, Erdoğan'ın izlediği politikalardan övgüyle bahsediyorlar. Örneğin, NATO'dan Erdoğan'ın politikalarına önemli bir destek geldi. Bir hayırlı haber de Ukrayna ile Rusya arasındaki diyaloğun başlaması.Türkiye'nin ana sorunu olan ekonomik darboğazlar ve bunların aşılması için izlenecek yol, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati aracılığıyla Avrupa'ya iletildi. Bakan Nebati, Londra'dan sonra Paris'te dünya ekonomik çevrelerine Türkiye'nin izlediği ekonomi politikasını anlatacak. Ancak bir gerçek var. Özellikle enerjideki zamlar önlenemiyor. Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu bu.Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığındaki gelişmeleri yakından izliyor.Bu konuda sık sık açıklamalar yapılmakta.En sağlıklı bilgilendirmeyi de Emine Erdoğan yapıyor.Cumhurbaşkanı'nın geçirdiği "hafif soğuk algınlığı" belki biraz dinlenmesine de vesile olmuştur.Şimdi hepimiz Erdoğan'ın yeniden meydanlarda kitlelerle buluşmasını bekliyoruz."

https://tr.sputniknews.com/20220205/cumhurbaskani-erdogan-esimle-birlikte-yaptirdigimiz-covid-19-testimizin-sonucu-pozitif-cikti-1053503263.html

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mehmet barlas, recep tayyip erdoğan, kovid-19