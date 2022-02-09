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https://tr.sputniknews.com/20220209/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-tobb-uyeleriyle-bulustu-1053658084.html
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle buluştu
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle buluştu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle bir araya geldi. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T14:55+0300
2022-02-09T14:55+0300
ekonomi
şahap kavcıoğlu
tobb
rifat hisarcıklıoğlu
toplantı
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
görüşme
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun düzenlediği toplantıya katıldı.TOBB Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayii Meclis Başkanı Şeref Fayat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TOBB Oda, Borsa ve Sektör Meclis Başkanları olarak, birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun organize ettiği toplantıda Merkez Bankası Başkanımız Sayın Şahap Kavcıoğlu açıklamalarda bulunuyor" ifadelerini kullandı.
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şahap kavcıoğlu, tobb, rifat hisarcıklıoğlu, toplantı, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), görüşme

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle buluştu

14:55 09.02.2022
© AAMerkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle bir araya geldi.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun düzenlediği toplantıya katıldı.
TOBB Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayii Meclis Başkanı Şeref Fayat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TOBB Oda, Borsa ve Sektör Meclis Başkanları olarak, birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun organize ettiği toplantıda Merkez Bankası Başkanımız Sayın Şahap Kavcıoğlu açıklamalarda bulunuyor" ifadelerini kullandı.
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