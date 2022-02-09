https://tr.sputniknews.com/20220209/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-tobb-uyeleriyle-bulustu-1053658084.html

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle buluştu

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle buluştu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB üyeleriyle bir araya geldi. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T14:55+0300

2022-02-09T14:55+0300

2022-02-09T14:55+0300

ekonomi

şahap kavcıoğlu

tobb

rifat hisarcıklıoğlu

toplantı

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

görüşme

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TCMB Başkanı Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun düzenlediği toplantıya katıldı.TOBB Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayii Meclis Başkanı Şeref Fayat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TOBB Oda, Borsa ve Sektör Meclis Başkanları olarak, birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun organize ettiği toplantıda Merkez Bankası Başkanımız Sayın Şahap Kavcıoğlu açıklamalarda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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şahap kavcıoğlu, tobb, rifat hisarcıklıoğlu, toplantı, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), görüşme