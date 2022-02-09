https://tr.sputniknews.com/20220209/mhp-erdogana-2033e-kadar-destek-verecek-1053638197.html

'Bahçeli’nin '3 dönem' çıkışının altında yatan 2033 hedefi'

'Bahçeli’nin '3 dönem' çıkışının altında yatan 2033 hedefi'

Kızılcahamam kampını değerlendiren MHP kurmayları, öncelikli amacın 2023 seçimleri olduğunu, ardından parlamento gücüyle 2028’deki seçimlerde de... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T07:47+0300

2022-02-09T07:47+0300

2022-02-09T07:49+0300

politika

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

mhp

seçim

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Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Devlet Bahçeli’nin, “Tartışma genişletilirse yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışırız” sözleriyle, Erdoğan’a desteğinde hedef büyüttüğü öğrenildi. MHP Lideri’nin siyaseten ön alarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2033’e kadar Cumhurbaşkanı olması için gereken desteği vereceği kaydedildi.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, mhp, seçim