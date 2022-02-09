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'Bahçeli’nin '3 dönem' çıkışının altında yatan 2033 hedefi'
'Bahçeli’nin '3 dönem' çıkışının altında yatan 2033 hedefi'
Kızılcahamam kampını değerlendiren MHP kurmayları, öncelikli amacın 2023 seçimleri olduğunu, ardından parlamento gücüyle 2028’deki seçimlerde de... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T07:47+0300
2022-02-09T07:49+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
mhp
seçim
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Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Devlet Bahçeli’nin, “Tartışma genişletilirse yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışırız” sözleriyle, Erdoğan’a desteğinde hedef büyüttüğü öğrenildi. MHP Lideri’nin siyaseten ön alarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2033’e kadar Cumhurbaşkanı olması için gereken desteği vereceği kaydedildi.
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, mhp, seçim

'Bahçeli’nin '3 dönem' çıkışının altında yatan 2033 hedefi'

07:47 09.02.2022 (güncellendi: 07:49 09.02.2022)
© AAErdoğan ve Bahçeli görüşmesi
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
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Kızılcahamam kampını değerlendiren MHP kurmayları, öncelikli amacın 2023 seçimleri olduğunu, ardından parlamento gücüyle 2028’deki seçimlerde de Cumhurbaşkanlığı için Tayyip Erdoğan’a destek vereceklerini belirtiyor.
Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Devlet Bahçeli’nin, “Tartışma genişletilirse yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışırız” sözleriyle, Erdoğan’a desteğinde hedef büyüttüğü öğrenildi.
MHP Lideri’nin siyaseten ön alarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2033’e kadar Cumhurbaşkanı olması için gereken desteği vereceği kaydedildi.
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