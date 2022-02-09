https://tr.sputniknews.com/20220209/mhpden-sosyal-medya-teklifi-1053638591.html

MHP'den sosyal medya teklifi

MHP'den sosyal medya teklifi

MHP, sosyal medyaya ilişkin iki ayrı teklif hazırlayarak TBMM Başkanlığı'na sundu. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T08:23+0300

2022-02-09T08:23+0300

2022-02-09T08:23+0300

politika

mhp

sosyal medya

tbmm

teklif

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MHP Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk tekliflere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde sahte/anonim hesaplar tarafından Türkiye'yi hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinin ciddi boyutlara ulaştığını belirterek şöyle devam etti:"Türk Milleti'nin milli birlik ve beraberliğini tehdit eder niteliğe büründüğü gözlenmektedir. 5651 sayılı Kanun'da öngördüğümüz düzenlemeler ile 81 ilimizde 'Sosyal Medya Şikayetleri İnceleme Komisyonu'nu kurulması ve bir milyon nüfusu geçen illerimizde artı her bir milyon nüfus için ayrı bir komisyon kurulması önerilmektedir.”Öztürk, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da öngörülen para cezalarının da güncellenerek artırılmasını ve sosyal medyada işlenebilecek yeni suç türlerinin de bu kanuna eklenmesini önerdiklerini belirtti. Milliyet'in haberine göre, Öztürk, teklifle sosyal medya ve internet üzerinden sahte hesaplar açan kişilerin cezalandırılmasının öngörüldüğünü de kaydetti.Öztürk, sosyal medyanın finansmanına ilişkin ayrı bir kanun teklifi de verdiklerini kaydetti.

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mhp, sosyal medya, tbmm, teklif