Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220209/mhpden-sosyal-medya-teklifi-1053638591.html
MHP'den sosyal medya teklifi
MHP'den sosyal medya teklifi
MHP, sosyal medyaya ilişkin iki ayrı teklif hazırlayarak TBMM Başkanlığı'na sundu. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T08:23+0300
2022-02-09T08:23+0300
politika
mhp
sosyal medya
tbmm
teklif
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049522165_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c145ea8362fcfb04c170560a8e57a0ec.jpg
MHP Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk tekliflere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde sahte/anonim hesaplar tarafından Türkiye'yi hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinin ciddi boyutlara ulaştığını belirterek şöyle devam etti:"Türk Milleti'nin milli birlik ve beraberliğini tehdit eder niteliğe büründüğü gözlenmektedir. 5651 sayılı Kanun'da öngördüğümüz düzenlemeler ile 81 ilimizde 'Sosyal Medya Şikayetleri İnceleme Komisyonu'nu kurulması ve bir milyon nüfusu geçen illerimizde artı her bir milyon nüfus için ayrı bir komisyon kurulması önerilmektedir.”Öztürk, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da öngörülen para cezalarının da güncellenerek artırılmasını ve sosyal medyada işlenebilecek yeni suç türlerinin de bu kanuna eklenmesini önerdiklerini belirtti. Milliyet'in haberine göre, Öztürk, teklifle sosyal medya ve internet üzerinden sahte hesaplar açan kişilerin cezalandırılmasının öngörüldüğünü de kaydetti.Öztürk, sosyal medyanın finansmanına ilişkin ayrı bir kanun teklifi de verdiklerini kaydetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049522165_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_10b659fb7913d3bc0fe1f1507788a809.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mhp, sosyal medya, tbmm, teklif

MHP'den sosyal medya teklifi

08:23 09.02.2022
© AASosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi.
Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
Abone ol
MHP, sosyal medyaya ilişkin iki ayrı teklif hazırlayarak TBMM Başkanlığı'na sundu.
MHP Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk tekliflere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde sahte/anonim hesaplar tarafından Türkiye'yi hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinin ciddi boyutlara ulaştığını belirterek şöyle devam etti:
"Türk Milleti'nin milli birlik ve beraberliğini tehdit eder niteliğe büründüğü gözlenmektedir. 5651 sayılı Kanun'da öngördüğümüz düzenlemeler ile 81 ilimizde 'Sosyal Medya Şikayetleri İnceleme Komisyonu'nu kurulması ve bir milyon nüfusu geçen illerimizde artı her bir milyon nüfus için ayrı bir komisyon kurulması önerilmektedir.”
Öztürk, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da öngörülen para cezalarının da güncellenerek artırılmasını ve sosyal medyada işlenebilecek yeni suç türlerinin de bu kanuna eklenmesini önerdiklerini belirtti. Milliyet'in haberine göre, Öztürk, teklifle sosyal medya ve internet üzerinden sahte hesaplar açan kişilerin cezalandırılmasının öngörüldüğünü de kaydetti.
Öztürk, sosyal medyanın finansmanına ilişkin ayrı bir kanun teklifi de verdiklerini kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce