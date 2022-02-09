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MSB: Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/YPG mensubu sınırda yakalandı
MSB: Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/YPG mensubu sınırda yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
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milli savunma bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını açıkladı.Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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milli savunma bakanlığı

MSB: Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/YPG mensubu sınırda yakalandı

19:03 09.02.2022 (güncellendi: 19:09 09.02.2022)
© Milli Savunma BakanlığıAsker - bayrak
Asker - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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