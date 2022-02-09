MSB: Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/YPG mensubu sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/zCvesBoOJL