https://tr.sputniknews.com/20220209/muglada-saganak-tarim-alanlarini-su-basti-1053640038.html

Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı

Muğla'da sağanak: Tarım alanlarını su bastı

Muğla ve ilçelerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor. Menteşe ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T09:30+0300

2022-02-09T09:30+0300

2022-02-09T09:31+0300

türkiye

muğla

hava durumu

sağanak

sel

tarım

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Muğla-Yılanlı kara yolu ile Muğla-Denizli kara yolunun bazı kesimlerinde toprak kayması nedeniyle kaya parçaları yola döküldü. Ekipler yaptıkları çalışmalarla yolları ulaşıma açtı.Aralıklarla etkili olan yağış ve fırtına Köyceğiz Gölü'nün su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Yağışlar nedeniyle bazı narenciye bahçeleri de su altında kaldı.İl genelinde yağışlar aralıklarla sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220208/meteorolojiden-55-kente-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1053591065.html

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muğla, hava durumu, sağanak, sel, tarım