MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon büyük sorun teşkil ediyor, bir an önce düşürülmeli

MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon büyük sorun teşkil ediyor, bir an önce düşürülmeli

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, firmaların yatırım iştahının sürdüğünü ancak şu anda enflasyonun büyük sorun teşkil ettiğinin ve bu rakamın bir an önce... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Yatırım Yılı ilan ettikleri 2022'de MÜSİAD üyelerinin 25 milyar liralık yatırım yapmasını ve 25 bin ek istihdam oluşturmasını beklediklerini söyledi.Mahmut Asmalı, bankalardaki yüksek faiz oranlarına değinerek "Reel sektörde yüzde 25'in üzerinde yüzde 30-32 rakamları söz konusu. Bu durum sanayicimizin yatırımının önündeki en büyük engellerden. Mutlaka aşağıya çekilmesi gerekiyor" diye konuştu.Dolar kuru ile ilgili de açıklamalarda bulunan Asmalı, "Kurun şu anki seviyesi bile yüksek, Seviye olarak biraz daha aşağı düşmeli. 11-12 TL seviyeleri belki daha uygun bir seviye olabilir" dedi.Asmalı, yüksek zamların geldiği ve bu nedenle tepkilerin odağında olan elektrik faturaları için sübvansiyonu desteklediklerini aktararak "KOBİ ölçeğindeki firmaların ve hane halkının elektrik fiyatları artışından daha az etkileneceği bir sübvansiyonun tekrar gündeme alınması hararetle savunuyoruz" görüşünü dile getirdi.Mahmut Asmalı, Anadolu'nun rekabete açık ve küresel pazarlara girmeyi başaran üreticilerine her zamankinden daha fazla güvendiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Konuşmasından sonra Asmalı soruları yanıtladı. Kur korumalı TL mevduat hesabına MÜSİAD üyelerinin ilgisinin sorulması üzerine, şu anda bu hesapta 313 milyar TL civarında bir büyüklüğe ulaşıldığını söyledi.Asmalı, "Bu uygulama bankalar için de iyi oldu. Bankalarda mevduatın ortalama kalış süresi uzadı. Normalde 40-45 gündü. Şu anda ilk kez 3 ayı, 6 ayı gören mevduatlar olacak." dedi.MÜSİAD üyelerinin bu uygulamaya ilgisine ilişkin Asmalı, "Bu konuda elimizde bir rakam yok. Ancak biz TL dışındaki altın ve bazı dövizlerde bulunan parayı TL'ye geçirdik. Çok avantajlı bir uygulama. Devletimizin verdiği bu fırsatı tüm sanayicilerimizin, iş adamlarınız ve vatandaşlarımızın değerlendirmesi gerekiyor." diye konuştu.Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım (YUVAM) hesaplarına ilişkin Asmalı, şu bilgileri verdi:"TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanımız (Şahap Kavcıoğlu) ile 40'ın üzerinde yurt dışı şube başkanımızın da katılımıyla çevrim içi toplantı gerçekleştirdik. Orada YUVAM hesabı TCMB Başkanı tarafından detaylı olarak anlatıldı. Dün de Frankfurt şubemizin ev sahipliğinde Avrupa'da olan Türk asıllı iş insanlarının katılımıyla geniş bir toplantı yaptık. Bu çağrıya başta yurt dışındaki MÜSİAD üyelerimiz olmak üzere gurbetçilerimizin ve iş adamlarımızın destek vereceğine inanıyorum."'Bankaların yatırımcıya sunduğu faiz oranları aşağıya çekilmeli'Mahmut Asmalı, kur korumalı TL mevduat hesaplarında tüzel kişilerin yatırımında minimum 6 ay olan vadenin bireyselde olduğu gibi 3 aya düşürülmesini istediklerini, bu yönde bir çağrılarının bulunduğunu söyledi.Finansman maliyetlerine ilişkin bir soruya karşılık Asmalı, şu ifadeleri kullandı:"Faize karşı çıkarken, indirimi desteklerken bu noktayı dile getiriyorduk. Ülkemizdeki sanayicinin, yatırımcının üretim yapmak için işlerini büyütmesi gerekiyor ve bu noktada uygun maliyetli finansmana erişim kolay olmalı. Rekabet ettiğimiz gelişmiş Avrupa ülkeleri yüzde 1-2 seviyesinde kredi kaynağı bulurken, bizim yüzde 14'ler hatta reel sektörde yüzde 25'in üzerinde yüzde 30-32 rakamları söz konusu. Bu durum sanayicimizin yatırımının önündeki en büyük engellerden. Mutlaka aşağıya çekilmesi gerekiyor."'Elektrikte sübvansiyonu savunuyoruz'Asmalı, enerji maliyetlerdeki artışlara değinerek, burada devletin ciddi bir sübvansiyon sağladığını, enerji firması yetkililerinin "iki yıldır zararına çalıştıklarını" söylediğini kaydederek, "Bir anda bu kadar hızlı şekilde zam yapılmalı mıydı? Bu tartışılır. Ama özellikle KOBİ ölçeğindeki firmaların ve hane halkının elektrik fiyatları artışından daha az etkileneceği bir sübvansiyonun tekrar gündeme alınması hararetle savunuyoruz. Bu zor kış şartlarında elektrik fiyatlarında bir miktar daha indirim olması gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.'Enflasyon büyük sorun teşkil ediyor, bir an önce düşürülmeli'MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, üyelerini Anadolu'ya yatırıma teşvik ettiklerini, orada iş gücü ve kiraların daha uygun maliyetli olduğunu, daha rahat personel bulunabildiğini söyledi.Büyükşehirlere göçü durdurmak ve tersine göç sağlamak istediklerini dile getiren Asmalı, bu kapsamda 2022'de Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Mersin, Samsun, Karabük, İzmir ve Kayseri gibi illerde üyelerinin yatırımlarını hayata geçireceğini anlattı.Asmalı, "Amacımız 81 ilde bu yatırım ağlarını organize ve koordine etmek. Bu yatırımlar gıda, otomotiv, tekstil, metal, ambalaj, enerji, inşaat sektörü gibi hemen hemen bütün sektörlerde olacak. Özellikle ithalatı ikame edecek ürünlerin üretilmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada üyelerimizi bir araya getirmeyi getirerek yatırımlar yapılmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.Firmaların yatırım iştahının sürdüğünü vurgulayan Asmalı, ancak şu anda enflasyonun büyük sorun teşkil ettiğinin ve bu rakamın bir an önce düşürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

