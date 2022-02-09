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https://tr.sputniknews.com/20220209/musktan-islak-corap-kuklasi-zilgiti-yiyen-biden-elektrikli-araclarda-tesla-liderligini-tanidi-1053644584.html
Musk'tan 'ıslak çorap kuklası' zılgıtı yiyen Biden, elektrikli araçlarda Tesla liderliğini tanıdı
Musk'tan 'ıslak çorap kuklası' zılgıtı yiyen Biden, elektrikli araçlarda Tesla liderliğini tanıdı
Tesla'yı anmaksızın rakiplerini övdüğü için Musk'ın 'insan kılığına girmiş ıslak çorap kuklası' iltifatına mazhar olan Biden, sonunda Tesla'dan 'ABD'deki en... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T11:19+0300
2022-02-09T11:41+0300
dünya
abd
joe biden
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ABD Başkanı Joe Biden ile Tesla ve SpaceX'in yaratıcısı olması, dünyanın en zenginlerinin başında gelmesiyle ABD'nin yeni simgesi Elon Musk arasındaki 'husumette' geri adım atan ilki oldu. Tesla'yı anmaksızın rakiplerini övdüğü için Musk'ın 'insan kılığına girmiş ıslak çorap kuklası' iltifatına mazhar olan Biden, sonunda Tesla'dan 'ABD'deki en büyük elektrikli araç üreticisi' diye söz etti. 'Ülkemizin en büyük elektrikli araç üreticisi Tesla'Dün yerli üretimle ilgili yaptığı konuşmada, "2021'den beri şirketler burada, Amerika'da yerli üretime 200 milyar dolardan fazla yatırım açıkladı" derken, 'yeni elektrikli araç üretimiyle kapsamlarını genişleten GM ve Ford gibi ikonik şirketlerden ülkemizin en büyük elektrikli araç imalatçısı Tesla'ya dek' ifadesini kullandı. Biden, şirketleri 'onlarca yıllık gerilemeden sonra mikroçip üretimini Amerika'ya geri getirdikleri için' de övdü. Musk'tan havalı teşekkür mesajıBu sözler, "Başkan Biden Tesla'nın ABD'nin en büyük elektrikli araç üreticisi olduğunu kabul etti" paylaşımlarıyla karşılandı. Buna güneş gözlüklü gülümseyen yüz emojisiyle yorum atan Musk, ayrıca ateşli bir Tesla kullanıcısı olan Teksaslı blogcu Gail Alfar (@GailAlfarATX) ile ABD Başkanı'nın (POTUS) Twitter hesaplarını etiketleyerek "Teşekkürler, bu, bir fark yarattı" dedi. Zira Alfar'ın öncülük ettiği 'Beyaz Saray'ın elektrikli araçlarda Tesla'nın liderliğini kabul etmesine' yönelik kampayaya 58 binden fazla imza toplandı. Bardağı taşıran damlaBiden yönetiminin sürekli olarak Tesla'yı görmezden gelerek elektrikli araç üretimi kısıtlı olan geleneksel otomobil üreticilerini iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıları gerekçesiyle övmesinden Musk sık sık şikayet ediyordu. Özellikle Biden'ın geçen ay yayımladığı videoda GM CEO'su Mary Barra'nın yanında GM ile Ford'u "Burada evlerinde her zamankinden daha fazla elektrikli araç üretiyorlar" diye övmesi, Musk için bardağı taşıran damla oldu. 'Amerikalılara aptal muamelesi yapan Başkan'Videoya yorum yapan Musk, Tesla'ya atıfla "T ile başlar, A ile biter, ortada ESL" diye yazdıktan sonra hızını alamayıp çorap emojisi eşliğinde “Biden insan kılığında ıslak bir çorap kuklası" dedi, ABD Başkanı'nı 'Amerikan kamuoyuna aptal muamelesi yapmakla' suçladı. ABD'de Tesla'nın kaydadeğer bir rakibi yokTesla yatırımcısı Scott Wainner de Biden'a yüklediği videonun 'bir tür şaka' olup olmadığını sorarak GM'ye atıfla "4. çeyrekte *** 26 elektrikli araç birimi *** satan birini tebrik ediyorsunuz" diye tweetledi. Her ikisi de ABD'de üretilen Tesla'nın Model Y ve Model 3'ü açık ara ABD'de en çok satan elektrikli araçlar.
https://tr.sputniknews.com/20220128/elon-musk-biden-insan-formunda-islak-bir-corap-kuklasi-1053248328.html
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abd, joe biden, elon musk, tesla, gm, general motors, ford

Musk'tan 'ıslak çorap kuklası' zılgıtı yiyen Biden, elektrikli araçlarda Tesla liderliğini tanıdı

11:19 09.02.2022 (güncellendi: 11:41 09.02.2022)
© AP Photo / Matt RourkeElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Matt Rourke
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Tesla'yı anmaksızın rakiplerini övdüğü için Musk'ın 'insan kılığına girmiş ıslak çorap kuklası' iltifatına mazhar olan Biden, sonunda Tesla'dan 'ABD'deki en büyük elektrikli araç üreticisi' diye söz etti.
ABD Başkanı Joe Biden ile Tesla ve SpaceX'in yaratıcısı olması, dünyanın en zenginlerinin başında gelmesiyle ABD'nin yeni simgesi Elon Musk arasındaki 'husumette' geri adım atan ilki oldu. Tesla'yı anmaksızın rakiplerini övdüğü için Musk'ın 'insan kılığına girmiş ıslak çorap kuklası' iltifatına mazhar olan Biden, sonunda Tesla'dan 'ABD'deki en büyük elektrikli araç üreticisi' diye söz etti.

'Ülkemizin en büyük elektrikli araç üreticisi Tesla'

Dün yerli üretimle ilgili yaptığı konuşmada, "2021'den beri şirketler burada, Amerika'da yerli üretime 200 milyar dolardan fazla yatırım açıkladı" derken, 'yeni elektrikli araç üretimiyle kapsamlarını genişleten GM ve Ford gibi ikonik şirketlerden ülkemizin en büyük elektrikli araç imalatçısı Tesla'ya dek' ifadesini kullandı. Biden, şirketleri 'onlarca yıllık gerilemeden sonra mikroçip üretimini Amerika'ya geri getirdikleri için' de övdü.

Musk'tan havalı teşekkür mesajı

Bu sözler, "Başkan Biden Tesla'nın ABD'nin en büyük elektrikli araç üreticisi olduğunu kabul etti" paylaşımlarıyla karşılandı. Buna güneş gözlüklü gülümseyen yüz emojisiyle yorum atan Musk, ayrıca ateşli bir Tesla kullanıcısı olan Teksaslı blogcu Gail Alfar (@GailAlfarATX) ile ABD Başkanı'nın (POTUS) Twitter hesaplarını etiketleyerek "Teşekkürler, bu, bir fark yarattı" dedi. Zira Alfar'ın öncülük ettiği 'Beyaz Saray'ın elektrikli araçlarda Tesla'nın liderliğini kabul etmesine' yönelik kampayaya 58 binden fazla imza toplandı.

Bardağı taşıran damla

Biden yönetiminin sürekli olarak Tesla'yı görmezden gelerek elektrikli araç üretimi kısıtlı olan geleneksel otomobil üreticilerini iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıları gerekçesiyle övmesinden Musk sık sık şikayet ediyordu. Özellikle Biden'ın geçen ay yayımladığı videoda GM CEO'su Mary Barra'nın yanında GM ile Ford'u "Burada evlerinde her zamankinden daha fazla elektrikli araç üretiyorlar" diye övmesi, Musk için bardağı taşıran damla oldu.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
DÜNYA
Elon Musk: Biden insan formunda ıslak bir çorap kuklası
28 Ocak, 18:17

'Amerikalılara aptal muamelesi yapan Başkan'

Videoya yorum yapan Musk, Tesla'ya atıfla "T ile başlar, A ile biter, ortada ESL" diye yazdıktan sonra hızını alamayıp çorap emojisi eşliğinde “Biden insan kılığında ıslak bir çorap kuklası" dedi, ABD Başkanı'nı 'Amerikan kamuoyuna aptal muamelesi yapmakla' suçladı.

ABD'de Tesla'nın kaydadeğer bir rakibi yok

Tesla yatırımcısı Scott Wainner de Biden'a yüklediği videonun 'bir tür şaka' olup olmadığını sorarak GM'ye atıfla "4. çeyrekte *** 26 elektrikli araç birimi *** satan birini tebrik ediyorsunuz" diye tweetledi.
Her ikisi de ABD'de üretilen Tesla'nın Model Y ve Model 3'ü açık ara ABD'de en çok satan elektrikli araçlar.
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