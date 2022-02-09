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New York'taki geyiklerde Omicron'a rastlandı
New York'taki geyiklerde Omicron'a rastlandı
New York'taki geyikler üzerinde yapılan araştırmada Kovid-19'un Omicron varyantına rastlanıldığı belirtildi. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T08:17+0300
2022-02-09T08:19+0300
koronavirüs
koronavirüs
omicron
new york
geyik
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Pennsylvania Eyalet Üniversitesi, New York Şehri Parklar ve Rekreasyon Departmanı ve Beyaz Buffalo koruma grubunun ortak çalışmasında New York'un Staten Island ilçesinde 131 geyikten yaklaşık 20'sinde Omicron varyantı tespit edildi.Araştırma aynı zamanda, Kovid-19'un Omicron varyantının ilk defa vahşi hayvanlarda bulunması açısından bir ilki ortaya koydu.New York'ta Omicron varyantı bulunan geyiklerin keşfi, henüz netleşmemiş olsa da hayvanların potansiyel olarak Kovid-19'u insanlara bulaştırıp yeni mutasyonlara yol açabileceğine dair soruları tekrar gündeme getirdi.Araştırmacılar, virüsün insanlardan geyiklere atık sular veya orman yangınları gibi etkenler üzerinden geçmiş olması ihtimalini dile getirdi.İlk olarak Eylül 2020'de Iowa eyaletinde geyiklerde Kovid-19'a rastlandığı bildirilmiş, daha sonra ABD Tarım Bakanlığı Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetleme Servisi Michigan, Illinois, New York, New Jersey ve Pennsylvania başta olmak üzere birçok eyalette Kovid-19 bulaşmış geyiklerin tespit edildiğini açıklamıştı.
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koronavirüs, omicron, new york, geyik, abd

New York'taki geyiklerde Omicron'a rastlandı

08:17 09.02.2022 (güncellendi: 08:19 09.02.2022)
© AAkızıl geyik
kızıl geyik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
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New York'taki geyikler üzerinde yapılan araştırmada Kovid-19'un Omicron varyantına rastlanıldığı belirtildi.
Pennsylvania Eyalet Üniversitesi, New York Şehri Parklar ve Rekreasyon Departmanı ve Beyaz Buffalo koruma grubunun ortak çalışmasında New York'un Staten Island ilçesinde 131 geyikten yaklaşık 20'sinde Omicron varyantı tespit edildi.
Araştırma aynı zamanda, Kovid-19'un Omicron varyantının ilk defa vahşi hayvanlarda bulunması açısından bir ilki ortaya koydu.
New York'ta Omicron varyantı bulunan geyiklerin keşfi, henüz netleşmemiş olsa da hayvanların potansiyel olarak Kovid-19'u insanlara bulaştırıp yeni mutasyonlara yol açabileceğine dair soruları tekrar gündeme getirdi.
Araştırmacılar, virüsün insanlardan geyiklere atık sular veya orman yangınları gibi etkenler üzerinden geçmiş olması ihtimalini dile getirdi.
İlk olarak Eylül 2020'de Iowa eyaletinde geyiklerde Kovid-19'a rastlandığı bildirilmiş, daha sonra ABD Tarım Bakanlığı Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetleme Servisi Michigan, Illinois, New York, New Jersey ve Pennsylvania başta olmak üzere birçok eyalette Kovid-19 bulaşmış geyiklerin tespit edildiğini açıklamıştı.
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