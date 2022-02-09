https://tr.sputniknews.com/20220209/omicronun-alt-varyantinin-belirtileri-ortaya-cikti-1053658222.html

Omicron'un alt varyantının test pozitif çıkmadan önce kendisini gösteren belirtileri tespit edildi

Omicron'un alt varyantının test pozitif çıkmadan önce kendisini gösteren belirtileri tespit edildi

omicron, koronavirüs, koronavirüs testi, omicron belirtileri, varyant

2022-02-09T15:01+0300

2022-02-09T15:01+0300

2022-02-09T15:12+0300

koronavirüs

omicron

omicron ba.2

koronavirüs

gizli omicron

belirti

semptom

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İlk olarak Aralık 2021'de tespit edilen ve dünyaya hızlı bir şekilde yayılan Omicron alt varyantı BA.2'ye ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İngiliz yetkililere göre koronavirüs testi pozitif çıkmadan önce kendisini gösteren iki yaygın semptom tespit edildi.Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) daha önceki hücresel sivri protein yapısı nedeniyle önceki mutasyonlardan farklı olduğunu doğruladığı BA.2'ye dair İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nden (NHS) açıklamasına göre alt varyant özellikle vertigo veya baş dönmesiyle kendini gösteriyor.NHS, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Virüsün bulaşması durumunda erken ortaya çıkan bir diğer yaygın semptomun ise yorgunluk olduğu belirtildi. Kasım 2021'de Omicron'u ilk kez bildiren Güney Afrikalı doktor Angelique Coetzee, kas ağrılarının yanı sıra yorgunluğun varyantın erken belirtileri arasında olabileceğini söyledi.Omicron alt varyantının diğer yaygın semptomları, Omicron ile neredeyse aynı olarak tanımlanıyor. İngiltere merkezli ZOE Covid araştırmasına göre Omicron'un belirtileri şu şekilde sıralanıyor:Daha seyrek görülen belirtiler arasında ise bayılma, burun tıkanıklığı, deri döküntüleri, mide bulantısı ya da kusma gibi semptomlar sayılıyor. BA.2 hala araştırma aşamasında olması nedeniyle kesin belirtileri bilinmemekle beraber, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Omicron varyantı hakkında bir uyarı yayınlayarak cilt, dudaklar veya tırnak etlerinde soluk, gri veya mavi renk görülmesi gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini açıklamıştı. Söz konusu belirtilerin kandaki oksijen seviyesinin düşmesi anlamına gelebileceği, bunun da acil tıbbi müdahale gerektirebileceği belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220204/bilim-kurulu-uyesi-gizli-omicron-ile-ilgili-bilinenleri-anlatti--1053485605.html

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omicron, omicron ba.2, koronavirüs, gizli omicron, belirti, semptom