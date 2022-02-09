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https://tr.sputniknews.com/20220209/orduda-tarikat-yurdunda-12-yasindaki-cocugu-istismar-eden-hocaya-48-yil-hapis-cezasi-1053679387.html
Ordu'da tarikat yurdunda 12 yaşındaki çocuğu istismar eden 'hoca'ya 48 yıl hapis cezası
Ordu'da tarikat yurdunda 12 yaşındaki çocuğu istismar eden 'hoca'ya 48 yıl hapis cezası
Ordu Fatsa’da bulunan Özel Madenler Erkek Öğrenci Yurdu'nda 12 yaşındaki çocuk, kurs hocası Y.K. tarafından cinsel istismara uğramıştı. Cinsel istismarla... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T23:14+0300
2022-02-09T23:14+0300
türkiye
tarikat
ordu
çocuk istismarı
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İlçedeki Özel Madenler Erkek Öğrenci Yurdu'nda 12 yaşındaki çocuğun, kurs hocası Y.K. tarafından cinsel istismara uğramasının ardından çok yönlü soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürüten Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatsa Adliyesi’nde bugün gerçekleşen mahkeme sonrasında Y.K. hakim karşısına çıktı. Hakkında, ‘Çocuğun cinsel istismarı’, ‘Kişiyi hürriyetinden alıkoymak’ suçlarından mahkemede ifadesi alınan Y.K., 48 yıl hükmen ceza alarak cezaevine gönderildi. Fatsa'da bulunan özel erkek öğrenci yurt binasında yatılı kalan ve etüt hocası olan Y.K.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu annesine anlatan B.K., ailesiyle birlikte yurt binasına giderek burada kurs yöneticilerine de yaşadıklarını anlattı. İddiaya göre sanık Y.K. aile ile baş başa görüşmesinde ‘Şeytana uydum, dün gece tövbe ettim, secdeye kapandım’ dedi. Ailenin şikayetçi olması üzerine Y.K. polise teslim edilmiş ve savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.
türkiye
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tarikat, ordu, çocuk istismarı

Ordu'da tarikat yurdunda 12 yaşındaki çocuğu istismar eden 'hoca'ya 48 yıl hapis cezası

23:14 09.02.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org Çocuk anlatır, sen dinle
Çocuk anlatır, sen dinle - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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Ordu Fatsa’da bulunan Özel Madenler Erkek Öğrenci Yurdu'nda 12 yaşındaki çocuk, kurs hocası Y.K. tarafından cinsel istismara uğramıştı. Cinsel istismarla suçlanan Y.K. hakkında mahkeme kararı açıklandı. Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi Y.K.’ye 48 yıl hapis cezası verdi.
İlçedeki Özel Madenler Erkek Öğrenci Yurdu'nda 12 yaşındaki çocuğun, kurs hocası Y.K. tarafından cinsel istismara uğramasının ardından çok yönlü soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürüten Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatsa Adliyesi’nde bugün gerçekleşen mahkeme sonrasında Y.K. hakim karşısına çıktı. Hakkında, ‘Çocuğun cinsel istismarı’, ‘Kişiyi hürriyetinden alıkoymak’ suçlarından mahkemede ifadesi alınan Y.K., 48 yıl hükmen ceza alarak cezaevine gönderildi.


Fatsa'da bulunan özel erkek öğrenci yurt binasında yatılı kalan ve etüt hocası olan Y.K.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu annesine anlatan B.K., ailesiyle birlikte yurt binasına giderek burada kurs yöneticilerine de yaşadıklarını anlattı. İddiaya göre sanık Y.K. aile ile baş başa görüşmesinde ‘Şeytana uydum, dün gece tövbe ettim, secdeye kapandım’ dedi.
Ailenin şikayetçi olması üzerine Y.K. polise teslim edilmiş ve savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.
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