https://tr.sputniknews.com/20220209/orduda-tarikat-yurdunda-12-yasindaki-cocugu-istismar-eden-hocaya-48-yil-hapis-cezasi-1053679387.html

Ordu'da tarikat yurdunda 12 yaşındaki çocuğu istismar eden 'hoca'ya 48 yıl hapis cezası

Ordu'da tarikat yurdunda 12 yaşındaki çocuğu istismar eden 'hoca'ya 48 yıl hapis cezası

Ordu Fatsa’da bulunan Özel Madenler Erkek Öğrenci Yurdu'nda 12 yaşındaki çocuk, kurs hocası Y.K. tarafından cinsel istismara uğramıştı. Cinsel istismarla... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T23:14+0300

2022-02-09T23:14+0300

2022-02-09T23:14+0300

türkiye

tarikat

ordu

çocuk istismarı

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İlçedeki Özel Madenler Erkek Öğrenci Yurdu'nda 12 yaşındaki çocuğun, kurs hocası Y.K. tarafından cinsel istismara uğramasının ardından çok yönlü soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürüten Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatsa Adliyesi’nde bugün gerçekleşen mahkeme sonrasında Y.K. hakim karşısına çıktı. Hakkında, ‘Çocuğun cinsel istismarı’, ‘Kişiyi hürriyetinden alıkoymak’ suçlarından mahkemede ifadesi alınan Y.K., 48 yıl hükmen ceza alarak cezaevine gönderildi. Fatsa'da bulunan özel erkek öğrenci yurt binasında yatılı kalan ve etüt hocası olan Y.K.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu annesine anlatan B.K., ailesiyle birlikte yurt binasına giderek burada kurs yöneticilerine de yaşadıklarını anlattı. İddiaya göre sanık Y.K. aile ile baş başa görüşmesinde ‘Şeytana uydum, dün gece tövbe ettim, secdeye kapandım’ dedi. Ailenin şikayetçi olması üzerine Y.K. polise teslim edilmiş ve savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

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tarikat, ordu, çocuk istismarı