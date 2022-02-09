Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Enerji Bakanı: Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220209/otisabinin-cizeri-yilmaz-aslanturk-nft-hesabim-hacklendi-tum-param-calindi-1053647584.html
Otisabi'nin çizeri Yılmaz Aslantürk: NFT hesabım hack'lendi, tüm param çalındı
Otisabi'nin çizeri Yılmaz Aslantürk: NFT hesabım hack'lendi, tüm param çalındı
Çizgi karakter Otisabi’nin yaratıcısı Yılmaz Aslantürk, NFT hesabının hack'lendiğini ve buradaki tüm parasının çalındığını açıkladı. Aslantürk, sayfasındaki... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T12:18+0300
2022-02-09T12:22+0300
hack
yaşam
yılmaz aslantürk
nft
karikatürist
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053647399_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_f33aa81cf11d8628cff4aa8bc757b8f4.jpg
Sevilen karikatür karakteri Otisabi’nin yaratıcısı ve çizeri Yılmaz Aslantürk, NFT (Non-Fungible Token/Değiştirilemez Token) eseri üretip sattığı hesabı ‘hack’lendi. Aslantürk’ün hesabında satıştan kazandığı paralar da çalındı.Aslantürk, hesabının hack'lendiğini ve NFT satışından elde ettiği tüm gelirlerin çalındığını sosyal medyadan açıkladı.Aslantürk, Twitter'da, OpenSea’deki hesabında bulunan içerikleri silemediğini, bunların altı ay sonra kendiliğinden silineceğini, bu süre zarfında gerçekleşen satışlardan elde edilecek gelirin ise hesabı çalan kişiye gideceğini belirtti.Aslantürk'ün Twitter mesajında şu sözler yer aldı:OpenSea platformu, koleksiyonluk ürünlerin satıldığı NFT pazarının en büyük borsası konumunda. Geçen ay NFT dünyasının en popüler koleksiyonlarından Bored Ape’ten 15 eser çalınmıştı. Bu eserlerin değerinin 2,2 milyon dolar olduğu düşünülüyor.NFT nedir?İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran ‘benzersiz dijital varlık’ olarak tanımlanan NFT, yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olan NFT, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211007/cem-yilmaz-cizimlerini-nft-olarak-satisa-cikardi-1049605333.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053647399_69:0:669:450_1920x0_80_0_0_6b0c9e7d0692fe42f223aa9d2216a582.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hack, yılmaz aslantürk, nft, karikatürist

Otisabi'nin çizeri Yılmaz Aslantürk: NFT hesabım hack'lendi, tüm param çalındı

12:18 09.02.2022 (güncellendi: 12:22 09.02.2022)
© Twitter Yılmaz Aslantürk
Yılmaz Aslantürk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© Twitter
Abone ol
Çizgi karakter Otisabi’nin yaratıcısı Yılmaz Aslantürk, NFT hesabının hack'lendiğini ve buradaki tüm parasının çalındığını açıkladı. Aslantürk, sayfasındaki içeriklerin altı ay sonra otomatik olarak silineceğini, bu süre zarfında yapılan satışlardan gelecek kazancın ise hesabı çalan kişiye gideceğini belirtti.
Sevilen karikatür karakteri Otisabi’nin yaratıcısı ve çizeri Yılmaz Aslantürk, NFT (Non-Fungible Token/Değiştirilemez Token) eseri üretip sattığı hesabı ‘hack’lendi. Aslantürk’ün hesabında satıştan kazandığı paralar da çalındı.
Aslantürk, hesabının hack'lendiğini ve NFT satışından elde ettiği tüm gelirlerin çalındığını sosyal medyadan açıkladı.
Aslantürk, Twitter'da, OpenSea’deki hesabında bulunan içerikleri silemediğini, bunların altı ay sonra kendiliğinden silineceğini, bu süre zarfında gerçekleşen satışlardan elde edilecek gelirin ise hesabı çalan kişiye gideceğini belirtti.
Aslantürk'ün Twitter mesajında şu sözler yer aldı:
“OpenSea'deki hesabım heklendi ve sattığım NFT'lerden kazandığım tüm param çalındı. Ne OpenSea ne de Metamask cevap verdi. Sadece destek sayfalarındaki linki gönderdiler o kadar. Henüz yolun başındayken veda ettim NFT dünyasına. İşin kötüsü sayfamdaki işler satıldıkça hırsızın cüzdanına girecek. Çünkü oradaki işleri silmek de paralı. 6 ay sonra otomatik olarak silinecek."
OpenSea platformu, koleksiyonluk ürünlerin satıldığı NFT pazarının en büyük borsası konumunda. Geçen ay NFT dünyasının en popüler koleksiyonlarından Bored Ape’ten 15 eser çalınmıştı. Bu eserlerin değerinin 2,2 milyon dolar olduğu düşünülüyor.

NFT nedir?

İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran ‘benzersiz dijital varlık’ olarak tanımlanan NFT, yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olan NFT, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
TÜRKİYE
Cem Yılmaz, çizimlerini NFT olarak satışa çıkardı
7 Ekim 2021, 11:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce