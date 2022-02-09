https://tr.sputniknews.com/20220209/otisabinin-cizeri-yilmaz-aslanturk-nft-hesabim-hacklendi-tum-param-calindi-1053647584.html

Otisabi'nin çizeri Yılmaz Aslantürk: NFT hesabım hack'lendi, tüm param çalındı

Otisabi'nin çizeri Yılmaz Aslantürk: NFT hesabım hack'lendi, tüm param çalındı

Çizgi karakter Otisabi’nin yaratıcısı Yılmaz Aslantürk, NFT hesabının hack'lendiğini ve buradaki tüm parasının çalındığını açıkladı. Aslantürk, sayfasındaki... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T12:18+0300

2022-02-09T12:18+0300

2022-02-09T12:22+0300

hack

yaşam

yılmaz aslantürk

nft

karikatürist

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053647399_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_f33aa81cf11d8628cff4aa8bc757b8f4.jpg

Sevilen karikatür karakteri Otisabi’nin yaratıcısı ve çizeri Yılmaz Aslantürk, NFT (Non-Fungible Token/Değiştirilemez Token) eseri üretip sattığı hesabı ‘hack’lendi. Aslantürk’ün hesabında satıştan kazandığı paralar da çalındı.Aslantürk, hesabının hack'lendiğini ve NFT satışından elde ettiği tüm gelirlerin çalındığını sosyal medyadan açıkladı.Aslantürk, Twitter'da, OpenSea’deki hesabında bulunan içerikleri silemediğini, bunların altı ay sonra kendiliğinden silineceğini, bu süre zarfında gerçekleşen satışlardan elde edilecek gelirin ise hesabı çalan kişiye gideceğini belirtti.Aslantürk'ün Twitter mesajında şu sözler yer aldı:OpenSea platformu, koleksiyonluk ürünlerin satıldığı NFT pazarının en büyük borsası konumunda. Geçen ay NFT dünyasının en popüler koleksiyonlarından Bored Ape’ten 15 eser çalınmıştı. Bu eserlerin değerinin 2,2 milyon dolar olduğu düşünülüyor.NFT nedir?İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran ‘benzersiz dijital varlık’ olarak tanımlanan NFT, yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olan NFT, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211007/cem-yilmaz-cizimlerini-nft-olarak-satisa-cikardi-1049605333.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hack, yılmaz aslantürk, nft, karikatürist