https://tr.sputniknews.com/20220209/prof-gorurden-marmara-fayi-uyarisi-minimum-72lik-deprem-uretecek-1053648391.html

Prof. Görür'den 'Marmara fayı' uyarısı: Minimum 7.2'lik deprem üretecek

Prof. Görür'den 'Marmara fayı' uyarısı: Minimum 7.2'lik deprem üretecek

Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Bursa, Yalova, Gemlik Bandırma, Biga depreme hazırlanmalı" ifadelerini kullandı. İstanbul’u... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T12:37+0300

2022-02-09T12:37+0300

2022-02-09T12:37+0300

türkiye

naci görür

deprem

marmara denizi

fay

istanbul depremi

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Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, deprem beklediği bölgeler hakkında açıklamalarda bulundu. Habertürk’te katıldığı canlı yayında konuşan Görür, bazı araştırmacıların Tekirdağ fayı üzerine yaptığı araştırmaları kaynak göstererek, "Bu fayın güneyindeki blokta stres yoğunluğu kuzeye nazaran 10 gibi fazla olacak, buranın jeolojik yapısı gereği. Kuzeyden daha fazla hasar verebilir. Bursa, Yalova, Gemlik Bandırma, Biga depreme hazırlanmalı. Deprem güneyde olmasa bile vereceği hasar kuzey bloğundan fazla olabilir" ifadelerini kullandı.Görür, şunları söyledi:"Depremi Marmara Denizi’nin altındaki kuzey Anadolu fayının kuzey kolu üzerinde bekliyoruz. Gölcük’ten Tekirdağ’a kadar fay hattı. O kesime kolaylık olsun diye Marmara fayı diyoruz. Bütün dikkatler burada. Böyle olduğu zaman zannediliyor ki, deprem sadece burada olabilir, hasar burada olur. Diğer yerlerden dikkatimizi çekiyoruz. Yapılan son araştırmalarda bu fay boyunca biriken stres. Stres deyince birim alana düşen kilogram cinsinden kuvvet anlaşılmalı.Fay düzlemi üzerinde stres birikiyor. Anadolu batıya doğru her sene 2,5 cm kayarken, kaydığı yerlerde sorun yok. O fayın kuzeyindeki ve güneyindeki bloklar. Bazı yerde bu hareket sürtünme nedeniyle takılıyor. O takıldığı yerde sürtünme kayma kuvvetinden daha fazla oluyor. O nokta itibariyle kayma takılıyor. Anadolu bloğunun hareketi devam ediyor. Takıldığı yerde deformasyon oluyor. Ta ki kayma kuvveti, sürtünme kuvvetini aştığı an orası çat diye kırılıyor ve açığa enerji çıkıyor ve orada deprem oluyor."'Marmara fayı kırıldı, kırılacak'"Bu stres şu anda Kuzey Anadolu Fayı’nın bir Adalar fayı segmanı ile Kumburgaz fayı üzerinde kilitli. O nedenle Marmara deprem olursa Adalar fayı üzerinde olur. Bu aşağı yukarı 43 kilometredir. Tamamı kırılırsa maksimum 7 büyüklüğünde deprem üretir. Veya Kumburgaz fayı, Yeşilköy, Silivri açıklarında uzanır. Bu 65 kilometredir. Bu kırılırsa da minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretir.Tekirdağ kısmı tartışmalı, oraya girmeyeceğim. Dolayısıyla dikkatlerimiz orada. Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara’nın güney kısmında."

türkiye

marmara denizi

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naci görür, deprem, marmara denizi, fay, istanbul depremi