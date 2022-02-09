https://tr.sputniknews.com/20220209/rt-de-productions-almanyada-kanalin-yayininin-durdurulmasi-yasagina-itiraz-etti-1053641878.html
RT DE Productions, Almanya’da kanalın yayınının durdurulması yasağına itiraz etti
RT DE Productions, Almanya’da kanalın yayınının durdurulması yasağına itiraz etti
Russia Today DE Productions, RT DE televizyon kanalının Almanya’da faaliyet göstermesine yönelik yasaklama kararına itiraz etti. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T10:18+0300
2022-02-09T10:18+0300
2022-02-09T10:18+0300
dünya
rusya
rt
yayın
almanya
yasak
itiraz
deutsche welle
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Kanalın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “RT DE Productions GmbH, RT DE kanalının Almanya’da yayın yapmasını yasaklayan düzenleyici kurum MABB’ın haksız kararının iptali talebiyle Berlin İdare Mahkemesi’ne başvurdu” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, MABB’ın iddia ettiği gibi kanalın yayınından RT DE Productions’ın değil Moskova’daki ANO ‘TV-Novosti’nin sorumlu olduğu, RT DE Productions’ın da bu kuruluşa sadece içerik üreticisi olarak hizmet verdiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, “Berlin İdari Mahkemesi’nin MABB’ın haksız kararını iptal etmesini umuyoruz” ifadeleri kullanıldı. Alman medya düzenleyicisi Medienanstalten’ın denetim komisyonu, Russia Today Almanca (RT DE) televizyon kanalının, izinsiz program yayınladığı ve yayın için izin başvurusunda bulunmadığı gerekçesiyle 1 Şubat’ta itibaren bu programın uydu, internet ve mobil platformlar üzerinden Almanya’da dağıtımını yasaklamıştı. Bunun üzerinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle’nin, uydu üstünden yaptığı yayınlar dahil, Rusya topraklarında gerçekleştirdiği tüm yayınlara son verme kararı alındığını açıklamıştı. Deutsche Welle’nin Rusya ofisindeki tüm personelin akreditasyonlarının da iptal edileceği kaydedilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220202/alman-duzenleyici-kurum-rt-de-televizyonunun-almanyada-faaliyetini-yasakladi-1053393919.html
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rusya, rt, yayın, almanya, yasak, itiraz, deutsche welle
RT DE Productions, Almanya’da kanalın yayınının durdurulması yasağına itiraz etti
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Russia Today DE Productions, RT DE televizyon kanalının Almanya’da faaliyet göstermesine yönelik yasaklama kararına itiraz etti.
Kanalın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “RT DE Productions GmbH, RT DE kanalının Almanya’da yayın yapmasını yasaklayan düzenleyici kurum MABB’ın haksız kararının iptali talebiyle Berlin İdare Mahkemesi’ne başvurdu” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, MABB’ın iddia ettiği gibi kanalın yayınından RT DE Productions’ın değil Moskova’daki ANO ‘TV-Novosti’nin sorumlu olduğu, RT DE Productions’ın da bu kuruluşa sadece içerik üreticisi olarak hizmet verdiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, “Berlin İdari Mahkemesi’nin MABB’ın haksız kararını iptal etmesini umuyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Alman medya düzenleyicisi Medienanstalten’ın denetim komisyonu, Russia Today Almanca (RT DE) televizyon kanalının, izinsiz program yayınladığı ve yayın için izin başvurusunda bulunmadığı gerekçesiyle 1 Şubat’ta itibaren bu programın uydu, internet ve mobil platformlar üzerinden Almanya’da dağıtımını yasaklamıştı.
Bunun üzerinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle’nin, uydu üstünden yaptığı yayınlar dahil, Rusya topraklarında gerçekleştirdiği tüm yayınlara son verme kararı alındığını açıklamıştı. Deutsche Welle’nin Rusya ofisindeki tüm personelin akreditasyonlarının da iptal edileceği kaydedilmişti.