https://tr.sputniknews.com/20220209/rtukten-aysenur-arslanin-turk-mukavemet-teskilatina-yonelik-sozlerine-inceleme-1053678491.html

RTÜK'ten Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerine inceleme

RTÜK'ten Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerine inceleme

RTÜK Başkanı Şahin, gazeteci Ayşenur Arslan’ın Halk TV'de sunduğu programda, Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldığını... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T22:58+0300

2022-02-09T22:58+0300

2022-02-09T23:02+0300

türkiye

halk tv

ayşenur arslan

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

ebubekir şahin

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın "Türk Mukavemet Teşkilatı" için "suikastlerle bilinen illegal bir oluşumdu" şeklindeki ifadeleri için inceleme başlatıldığını açıkladı.RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Çelik'ten açıklamaAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili tepkisini şu sözlerle dile getirdi:Arslan, sunduğu programda, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" dedi.

türkiye

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halk tv, ayşenur arslan, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin