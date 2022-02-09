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RTÜK'ten Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerine inceleme
RTÜK'ten Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerine inceleme
RTÜK Başkanı Şahin, gazeteci Ayşenur Arslan’ın Halk TV'de sunduğu programda, Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldığını... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T22:58+0300
2022-02-09T23:02+0300
türkiye
halk tv
ayşenur arslan
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ebubekir şahin
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın "Türk Mukavemet Teşkilatı" için "suikastlerle bilinen illegal bir oluşumdu" şeklindeki ifadeleri için inceleme başlatıldığını açıkladı.RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Çelik'ten açıklamaAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili tepkisini şu sözlerle dile getirdi:Arslan, sunduğu programda, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" dedi.
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halk tv, ayşenur arslan, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin

RTÜK'ten Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerine inceleme

22:58 09.02.2022 (güncellendi: 23:02 09.02.2022)
© AARTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
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RTÜK Başkanı Şahin, gazeteci Ayşenur Arslan’ın Halk TV'de sunduğu programda, Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın "Türk Mukavemet Teşkilatı" için "suikastlerle bilinen illegal bir oluşumdu" şeklindeki ifadeleri için inceleme başlatıldığını açıkladı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Halk TV’deki Ayşenur Arslan’ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır.

Çelik'ten açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü’nün katliam şebekesi olan EOKA’ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır...
'Artık zamanıdır, bundan sonra toplu vursun yüreklerimiz.' diyerek, katliam şebekesi EOKA’ya karşı dünyanın en namuslu ve meşru mücadelesini veren Cumhurbaşkanımızın her fırsatta altını çizdiği gibi, Kıbrıs Türkü asla yalnız değildir ve yalnız kalmayacaktır. Bağımsız ve hür yaşayacaktır. EOKA adlı katliam şebekesi ve diğerleri, Kıbrıs Türkü’nün direniş iradesi karşısında her zaman yenilecektir."
Arslan, sunduğu programda, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" dedi.

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