https://tr.sputniknews.com/20220209/rtukten-cezalarda-bir-ilk-uluslararasi-haber-sitelerine-72-saat-sure-verdi-1053650328.html

RTÜK'ten cezalarda bir ilk: Uluslararası haber sitelerine 72 saat süre verdi

RTÜK'ten cezalarda bir ilk: Uluslararası haber sitelerine 72 saat süre verdi

RTÜK, Türkiye'de yayın yapan uluslararası haber sitelerine lisans başvurusu yapmaları için 72 saatlik süre verdi. Lisans almayan haber sitelerine erişim... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T13:05+0300

2022-02-09T13:05+0300

2022-02-09T13:17+0300

ilhan taşçı

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

türkiye

denetim

lisans

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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, kurulun uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandığını açıkladı. Taşçı'nın açıklamasına göre Amerika'nın Sesi, Deutsche Welle ve Euronews'e lisans başvurusu yapmaları için 72 saat süre tanındı. Başvuru yapıp lisans almamaları durumunda sitelere erişim engellenecek.Taşçı, şu ifadeleri kullandı:"RTÜK ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandı. Oy çokluğuyla alınan kararla, http://amerikaninsesi.com, http://dw.com/tr ve http://tr.euronews.com sitelerine lisan için 72 saat süre tanıdı. Bu sürede başvurmayanların erişimleri engellenecek.Ulusal basının ardından sıra uluslararası haber sitelerinin denetlenmesine ve sesinin kesilmesine geldi. RTÜK’ün 'sitede video var lisans almalı' bakışıyla denetlenmeyecek hiçbir haber sitesi kalmaz! Asıl hedef basın özgürlüğü ve çok seslilik. İstenen basın sussun, eleştirmesin.RTÜK’e internet yayınlarını denetleme yetkisine veren yasa 2019 yılında yürürlüğe girdi. Üç yılın ardından RTÜK’ün aklına yabancı haber sitelerinin gelmesi hayli ilginç. Anlaşılan devamı da gelecek!"

https://tr.sputniknews.com/20210330/rtukten-lisans-yenileme-suresi-hatirlatmasi-1044151174.html

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ilhan taşçı, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), denetim, lisans