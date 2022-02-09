https://tr.sputniknews.com/20220209/rus-buyukelciden-kuzey-akim-2nin-devreye-alinmasini-politika-ile-iliskilendirmeme-cagrisi-1053636068.html
Rus Büyükelçiden Kuzey Akım-2’nin devreye alınmasını politika ile ilişkilendirmeme çağrısı
Rus Büyükelçiden Kuzey Akım-2’nin devreye alınmasını politika ile ilişkilendirmeme çağrısı
Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Neçayev, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının devreye alınmasının, Almanya'da birçok kişinin bu tutumu benimsemiş olsa da herhangi... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T02:49+0300
2022-02-09T02:49+0300
2022-02-09T02:49+0300
politika
kuzey akım-2
almanya
rusya
berlin
doğalgaz
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Rusya’nın Almanya Büyükelçisi Sergey Neçayev, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının devreye alınmasının, Almanya'da birçok kişinin bu tutumu benimsemiş olsa da herhangi bir politik konu ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini söyledi.Neçayev, “Bu proje ekonomik, ticari bir projedir ve bu, Alman hükümetinin en yüksek temsilcileri tarafından onaylandı, bu açıdan herhangi bir siyasi konu ile ilişkilendirilmemelidir” dedi ve şöyle devam etti:“Bu ağır basan bir tutumdur, zira herkes gazın gelmesi gerektiğini anlıyor. Kuzey Akım-2’nin her iki borusu hazır ve gazla doldurulmuş durumda, bu diğer şeylerin yanı sıra Almanya’nın enerji piyasasındaki fiyat politikasını önemli ölçüde etkileyecek.”Almanya’nın şu anda doğalgazın yerine koyacak herhangi bir şeyi olmadığına dikkat çeken Neçayev, “Bu nedenle hükümetin bu çizgisini destekleyen aklıselim çevreler, kesinlikle Kuzey Akım-2'nin faaliyete geçmesinden yanadır” vurgusunu yaptı.Projenin devreye alınmasının sertifikasyon ve diğer konular ile ilgili ‘bazı bürokratik gecikmeler nedeniyle’ ertelendiğini dile getiren Neçayev, “Aklıselimin galip geleceğini ve bu projeyi tüm Avrupa'nın, Avrupa'nın enerji güvenliğinin yararına başlatacağımızı umuyoruz. Almanların dediği gibi, win-win Project” ifadelerini kullandı.
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kuzey akım-2, almanya, rusya, berlin, doğalgaz
Rus Büyükelçiden Kuzey Akım-2’nin devreye alınmasını politika ile ilişkilendirmeme çağrısı
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Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Neçayev, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının devreye alınmasının, Almanya'da birçok kişinin bu tutumu benimsemiş olsa da herhangi bir politik konu ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtti.
Rusya’nın Almanya Büyükelçisi Sergey Neçayev, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının devreye alınmasının, Almanya'da birçok kişinin bu tutumu benimsemiş olsa da herhangi bir politik konu ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini söyledi.
Neçayev, “Bu proje ekonomik, ticari bir projedir ve bu, Alman hükümetinin en yüksek temsilcileri tarafından onaylandı, bu açıdan herhangi bir siyasi konu ile ilişkilendirilmemelidir” dedi ve şöyle devam etti:
“Bu ağır basan bir tutumdur, zira herkes gazın gelmesi gerektiğini anlıyor. Kuzey Akım-2’nin her iki borusu hazır ve gazla doldurulmuş durumda, bu diğer şeylerin yanı sıra Almanya’nın enerji piyasasındaki fiyat politikasını önemli ölçüde etkileyecek.”
Almanya’nın şu anda doğalgazın yerine koyacak herhangi bir şeyi olmadığına dikkat çeken Neçayev, “Bu nedenle hükümetin bu çizgisini destekleyen aklıselim çevreler, kesinlikle Kuzey Akım-2'nin faaliyete geçmesinden yanadır” vurgusunu yaptı.
Projenin devreye alınmasının sertifikasyon ve diğer konular ile ilgili ‘bazı bürokratik gecikmeler nedeniyle’ ertelendiğini dile getiren Neçayev, “Aklıselimin galip geleceğini ve bu projeyi tüm Avrupa'nın, Avrupa'nın enerji güvenliğinin yararına başlatacağımızı umuyoruz. Almanların dediği gibi, win-win Project” ifadelerini kullandı.