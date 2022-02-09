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Rus kadın, köpeği kurtarmak için buz tutmuş nehre girdi
Rus kadın, köpeği kurtarmak için buz tutmuş nehre girdi
Rusya’nın Voronej bölgesindeki Rossoş kentinde emekli bir kadın, Husky cinsi bir köpeği kurtarmak için buz tutmuş göle girdi. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T15:15+0300
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rusya
köpek
göl
buz
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Voronej bölgesinde yaşlı bir kadın, buz tutmuş nehirde bir köpeğin olduğunu görünce tereddüt etmeden suya atlayıp köpeği kurtardı. Rus basınına konuşan Galina Voskovıh, geçmişte kışın yüzme sporuyla uğraştığı için köpeği kurtarmanın kendisi için zor olmadığını söyledi. Voskovıh, “Arkadaşımla nehir kenarında dolaşıyorduk ve köpeğin yalvaran sesini duyduk. Kıyıdan çok uzak değildi, ancak buzların arasından çıkıp kıyıya gelemiyordu. Hiç düşünmeden soyunup suya atladım. Olduğu yerdeki buz yüzünden geçemiyordu. Ben de buzu kırıp ona yardım ettim. Kendimi harika hissediyorum” dedi. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından kullanıcılar hayranlık duydukları Voskovıh’ı kahraman olarak nitelendirdi. Yaşlı kadın kendisini bir kahraman olarak görmediğini, herkesin aynı şeyi yapacağını söyledi. Köpek de sudan çıktıktan sonra sahiplerinin yanına döndü.
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rusya, köpek, göl, buz

Rus kadın, köpeği kurtarmak için buz tutmuş nehre girdi

15:15 09.02.2022
© Sputnik / Mariya Devakhina / Fotoğraf bankasına girKöpek
Köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© Sputnik / Mariya Devakhina
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Rusya’nın Voronej bölgesindeki Rossoş kentinde emekli bir kadın, Husky cinsi bir köpeği kurtarmak için buz tutmuş göle girdi.
Voronej bölgesinde yaşlı bir kadın, buz tutmuş nehirde bir köpeğin olduğunu görünce tereddüt etmeden suya atlayıp köpeği kurtardı.
Rus basınına konuşan Galina Voskovıh, geçmişte kışın yüzme sporuyla uğraştığı için köpeği kurtarmanın kendisi için zor olmadığını söyledi.
Voskovıh, “Arkadaşımla nehir kenarında dolaşıyorduk ve köpeğin yalvaran sesini duyduk. Kıyıdan çok uzak değildi, ancak buzların arasından çıkıp kıyıya gelemiyordu. Hiç düşünmeden soyunup suya atladım. Olduğu yerdeki buz yüzünden geçemiyordu. Ben de buzu kırıp ona yardım ettim. Kendimi harika hissediyorum” dedi.
Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından kullanıcılar hayranlık duydukları Voskovıh’ı kahraman olarak nitelendirdi.
Yaşlı kadın kendisini bir kahraman olarak görmediğini, herkesin aynı şeyi yapacağını söyledi.
Köpek de sudan çıktıktan sonra sahiplerinin yanına döndü.
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