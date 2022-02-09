https://tr.sputniknews.com/20220209/rus-uzmanlar-antarktikada-yaklasik-600-bin-yillik-buz-cikardi-1053670478.html

Rus uzmanlar Antarktika'da yaklaşık 600 bin yıllık buz çıkardı

Rus uzmanlar Antarktika'da yaklaşık 600 bin yıllık buz çıkardı

Rus Arktik ve Antarktika Araştırma Enstitüsü’nden bilim insanlarının Antarktika'daki bir kuyudan yaklaşık 600 bin yıllık buz çekirdeği çıkardıkları bildirildi. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T18:51+0300

2022-02-09T18:51+0300

2022-02-09T18:51+0300

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Arktik ve Antarktika Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, Rus uzmanların Antarktika'daki Vostok Gölü'nün üzerindeki buz tabakasından yaklaşık 600 bin yıllık bir buz kütlesi çıkardıkları belirtildi.Açıklamada, “Vostok İstasyonu’ndaki Arktik ve Antarktika Araştırma Enstitüsü uzmanları, 3 bin 453 metre derinlikten 567 bin yıllık bir buz çekirdeğini başarıyla çıkardı. Uzmanlar, gelecek yıl buzulun alt katmanlarından 1 milyon yıldan daha eski örnekleri almayı planlıyor” denildi.Çalışmalar sırasında bilim insanlarının 133.63 metre buz çekirdeği çıkardıkları, ancak projenin amacının 1.2 milyon yıllık buzun bulunduğu 3.61 kilometre derinlikteki buz tabakasına ulaşmak olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, Arktik ve Antarktika Araştırma Enstitüsü Direktörü Aleksandr Makarov’un şu sözlerine yer verildi:“Buz çekirdeklerinden, sıcaklık rejimini yeniden yapılandırmak, güneş ve volkanik aktiviteyi, atmosferin yoğunluğunu ve gaz bileşimini değerlendirmek, sera gazlarının içeriğini belirlemek mümkün. Ayrıca, uygarlığımızın yaşamındaki biyolojik, tarihsel ve hatta ekonomik değişimler hakkında sonuçlar çıkarılabilir, ancak en önemlisi, gezegende gelecekteki olası iklim dalgalanmalarının modelleri oluşturulabilir” ifadeleri yer aldı.Açıklamada ayrıca Rus uzmanların, Antarktika'daki buzul altı gölü Vostok bölgesinde bulunan Vostok İstasyonu’ndaki antik buz sondajını Mart 2023'e kadar tamamlamayı planladıkları kaydedildi.Şubat 2012'de Rus bilim insanları, Antarktika'da buz tabakasını delerek insanlık tarihinde ilk kez 3 bin 769 metre derinlikteki buzul altı gölü Vostok'un yüzeyine ulaşarak alt katmanlardan göl buzu çekirdeği ve donmuş göl suyu örnekleri elde etmişti. Bu örneklerin kapsamlı incelenmesi, buzul altı rezervuarın doğasını anlamaya yönelik önemli bilimsel sonuçlar vermişti.Ocak 2014'te buzul altı gölü Vostok’u yeniden açarak 0.71 metre uzunluğunda bir çekirdek çıkaran bilim insanları, mevcut iklim süreçlerini daha iyi anlamak ve tahmin etmek için dünyadaki iklim değişikliğinin şemasını çıkarabileceklerini belirtmişti.

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