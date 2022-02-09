Rusya: ABD ve İngiltere, Suriye’deki teröristlere yönelik ‘af’ programını sürdürüyor

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, dün gerçekleşen basın toplantısında, “ABD ve İngiltere, terör grupları üyelerine yönelik ‘af’ olarak adlandırılan programı uygulamaya devam ediyor. Radikal akımların yüzlerce takipçisi, hapisten salınarak ABD’nin kontrolündeki silahlı oluşumlara katıldı” ifadesini kullandı.Juravlyov, bu militanlarının bir kısmının ABD’nin kontrolündeki El-Tanf bölgesine nakledildiğini kaydetti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD ve İngiltere’nin Suriye’deki teröristlere yönelik ‘af’ programını uygulamaya devam ettiğini, yüzlerce teröristin serbest bırakılarak ABD kontrolündeki oluşumlara katıldığını belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, dün gerçekleşen basın toplantısında, “ABD ve İngiltere, terör grupları üyelerine yönelik ‘af’ olarak adlandırılan programı uygulamaya devam ediyor. Radikal akımların yüzlerce takipçisi, hapisten salınarak ABD’nin kontrolündeki silahlı oluşumlara katıldı” ifadesini kullandı.
Juravlyov, bu militanlarının bir kısmının ABD’nin kontrolündeki El-Tanf bölgesine nakledildiğini kaydetti.