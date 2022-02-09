Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220209/rusya-abd-ve-ingiltere-suriyedeki-teroristlere-yonelik-af-programini-surduruyor-1053635196.html
Rusya: ABD ve İngiltere, Suriye’deki teröristlere yönelik ‘af’ programını sürdürüyor
Rusya: ABD ve İngiltere, Suriye’deki teröristlere yönelik ‘af’ programını sürdürüyor
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD ve İngiltere’nin Suriye’deki teröristlere yönelik ‘af’ programını uygulamaya devam ettiğini, yüzlerce... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T01:30+0300
2022-02-09T01:30+0300
dünya
suriye
rusya
abd
iran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044062240_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_efb916661f55646c8687368082bb2a8c.jpg
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, dün gerçekleşen basın toplantısında, “ABD ve İngiltere, terör grupları üyelerine yönelik ‘af’ olarak adlandırılan programı uygulamaya devam ediyor. Radikal akımların yüzlerce takipçisi, hapisten salınarak ABD’nin kontrolündeki silahlı oluşumlara katıldı” ifadesini kullandı.Juravlyov, bu militanlarının bir kısmının ABD’nin kontrolündeki El-Tanf bölgesine nakledildiğini kaydetti.
suriye
rusya
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044062240_66:0:1134:801_1920x0_80_0_0_4fb2e119c15228a300c24dafa2cecd55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, rusya, abd, iran

Rusya: ABD ve İngiltere, Suriye’deki teröristlere yönelik ‘af’ programını sürdürüyor

01:30 09.02.2022
© RuptlySuriye
Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© Ruptly
Abone ol
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD ve İngiltere’nin Suriye’deki teröristlere yönelik ‘af’ programını uygulamaya devam ettiğini, yüzlerce teröristin serbest bırakılarak ABD kontrolündeki oluşumlara katıldığını belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, dün gerçekleşen basın toplantısında, “ABD ve İngiltere, terör grupları üyelerine yönelik ‘af’ olarak adlandırılan programı uygulamaya devam ediyor. Radikal akımların yüzlerce takipçisi, hapisten salınarak ABD’nin kontrolündeki silahlı oluşumlara katıldı” ifadesini kullandı.
Juravlyov, bu militanlarının bir kısmının ABD’nin kontrolündeki El-Tanf bölgesine nakledildiğini kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce