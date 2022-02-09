https://tr.sputniknews.com/20220209/rusyanin-abd-buyukelcisi-antonov-sinir-disi-edilebilirim-1053675139.html

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov: Sınır dışı edilebilirim

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov: Sınır dışı edilebilirim

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Beyaz Saray’ın onu sınır dışı etme tehditlerinden vazgeçmediğini belirtti. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T21:18+0300

2022-02-09T21:18+0300

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rusya

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Antonov, basın mensuplarına açıklamasında, ABD idaresinin onu sınır dışı etme ihtimaliyle ilgili soruya, “ABD’nin bu duruşunu doğruluyorum. Gerçekten de durum değişmedi, daha önce söylediğim gibi kalıyor” dedi.ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Rusya’nın, ABD’nin Moskova Büyükelçisinin koruyucularına vize vermemesi durumunda, onu sınır dışı etmekle tehdit ettiğini belirten Antonov, “Bu, Amerikalıların, Moskova ve Washington’daki diplomatik varlık düzeyini düşürme ihtimalini göz önünde bulundurduğu anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

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anatoliy antono, washington, rusya, moskova