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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firari şüphelisi Bursa'da yakalandı
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https://tr.sputniknews.com/20220209/safak-mahmutyazicioglu-cinayetinin-firari-suphelisi-bursada-yakalandi-1053653807.html
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firari şüphelisi Bursa'da yakalandı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firari şüphelisi Bursa'da yakalandı
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili firari şüpheli Seccad Y. Bursa'da yakalandı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T13:48+0300
2022-02-09T13:48+0300
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252
60
şafak mahmutyazıcıoğlu, bursa

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firari şüphelisi Bursa'da yakalandı

13:48 09.02.2022
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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili firari şüpheli Seccad Y. Bursa'da yakalandı.
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