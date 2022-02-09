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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firari şüphelisi Bursa'da yakalandı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firari şüphelisi Bursa'da yakalandı
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili firari şüpheli Seccad Y. Bursa'da yakalandı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T13:48+0300
2022-02-09T13:48+0300
2022-02-09T13:48+0300
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şafak mahmutyazıcıoğlu, bursa
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firari şüphelisi Bursa'da yakalandı
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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili firari şüpheli Seccad Y. Bursa'da yakalandı.