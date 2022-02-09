https://tr.sputniknews.com/20220209/sahan-gokbakar-manevi-olarak-kendimi-sorumlu-hissettigim-bu-halkin-bu-milletin-yaninda-olacagim-1053650452.html
Şahan Gökbakar: Manevi olarak kendimi sorumlu hissettiğim bu halkın, bu milletin yanında olacağım
Şahan Gökbakar: Manevi olarak kendimi sorumlu hissettiğim bu halkın, bu milletin yanında olacağım
Şahan Gökbakar, Türk halkına karşı kendisini sorumlu hissettiğini belirterek, "Beni yıllardır sevgiye boğan, yaptığım işlere rekorlar kırdıran, gördüğünde... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T13:16+0300
2022-02-09T13:16+0300
2022-02-09T13:16+0300
yaşam
şahan gökbakar
paylaşım
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gökbakar, "Beni yıllardır sevgiye boğan, yaptığım işlere rekorlar kırdıran, gördüğünde mutlu olan, beraber güldüğümüz, beni ailesinden bir fert gören ve manevi olarak kendimi sorumlu hissettiğim bu halkın, bu milletin yanında olacağım tabi! Ben de halkım. Ya kimin yanında olacaktım?" ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211220/sahan-gokbakar-bu-son-tweetim-olsun-dostlar-1051926688.html
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şahan gökbakar, paylaşım
Şahan Gökbakar: Manevi olarak kendimi sorumlu hissettiğim bu halkın, bu milletin yanında olacağım
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Şahan Gökbakar, Türk halkına karşı kendisini sorumlu hissettiğini belirterek, "Beni yıllardır sevgiye boğan, yaptığım işlere rekorlar kırdıran, gördüğünde mutlu olan, beraber güldüğümüz, beni ailesinden bir fert gören ve manevi olarak kendimi sorumlu hissettiğim bu halkın, bu milletin yanında olacağım" dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gökbakar, "Beni yıllardır sevgiye boğan, yaptığım işlere rekorlar kırdıran, gördüğünde mutlu olan, beraber güldüğümüz, beni ailesinden bir fert gören ve manevi olarak kendimi sorumlu hissettiğim bu halkın, bu milletin yanında olacağım tabi! Ben de halkım. Ya kimin yanında olacaktım?" ifadelerine yer verdi.