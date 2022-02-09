https://tr.sputniknews.com/20220209/sahan-gokbakar-manevi-olarak-kendimi-sorumlu-hissettigim-bu-halkin-bu-milletin-yaninda-olacagim-1053650452.html

Şahan Gökbakar: Manevi olarak kendimi sorumlu hissettiğim bu halkın, bu milletin yanında olacağım

Şahan Gökbakar: Manevi olarak kendimi sorumlu hissettiğim bu halkın, bu milletin yanında olacağım

Şahan Gökbakar, Türk halkına karşı kendisini sorumlu hissettiğini belirterek, "Beni yıllardır sevgiye boğan, yaptığım işlere rekorlar kırdıran, gördüğünde... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T13:16+0300

2022-02-09T13:16+0300

2022-02-09T13:16+0300

yaşam

şahan gökbakar

paylaşım

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gökbakar, "Beni yıllardır sevgiye boğan, yaptığım işlere rekorlar kırdıran, gördüğünde mutlu olan, beraber güldüğümüz, beni ailesinden bir fert gören ve manevi olarak kendimi sorumlu hissettiğim bu halkın, bu milletin yanında olacağım tabi! Ben de halkım. Ya kimin yanında olacaktım?" ifadelerine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211220/sahan-gokbakar-bu-son-tweetim-olsun-dostlar-1051926688.html

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şahan gökbakar, paylaşım