https://tr.sputniknews.com/20220209/sirket-yoneticilerinin-fotograflarini-eskort-sitelerinde-paylasti-4-yil-hapsi-isteniyor-1053640501.html

Şirket yöneticilerinin fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaştı: 4 yıl hapsi isteniyor

Şirket yöneticilerinin fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaştı: 4 yıl hapsi isteniyor

İstanbul'da sağlık sektöründe çalışan Havva G.'nin işten çıkarılmasının ardından şirket yöneticilerinin fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini eskort... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T09:48+0300

2022-02-09T09:48+0300

2022-02-09T09:48+0300

türkiye

iş

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eskort

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Havva G.'nin müşteki B.K.'nin cep telefon numarasını, şahsi ve ikametinin fotoğraflarını 5 Ekim 2021 tarihinde 'eskort' yazarak paylaştığı anlatıldı.Tanımadığı insanların müşteki B.K.'yi telefonla arayarak rahatsız etmesi üzerine B.K.'nin şikayetçi olduğu ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.B.K.'nin şikayet dilekçesinde şüpheli Havva G.'nin kendisine "Instagram hesabın niye gizli, kimse görmesin diye mi ama benim için sorun yok. Her şekilde görebilirim ben, ben sizi daha iyi araştırıyorum" şeklinde mesajlar attığı da iddianamede vurgulandı.İddianamede müşteki B.K.'nin kişisel verilerini, telefon ve adres bilgilerini kullanarak sahte sosyal medya hesabı açan kişinin şüpheli Havva G. olduğu değerlendirmesi yapıldı.4 yıla kadar hapsi istendiİddianamede şüpheli Havva G.'nin "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.Tutuksuz şüpheli Havva G., önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Kocaeli Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

https://tr.sputniknews.com/20211227/isten-cikarilinca-yoneticilerinin-telefon-numaralarini-ve-fotograflarini-porno-sitesinde-paylasti-1052163208.html

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iş, işveren, çalışan, eskort, internet