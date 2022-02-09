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Soğuk kış günlerinde yazlık evini sokak kedilerine tahsis etti
Soğuk kış günlerinde yazlık evini sokak kedilerine tahsis etti
Elazığlı hayvansever Mehmet Sami Seferoğulları, yazlık evini kış aylarında soğuktan etkilenen kedilerin kullanımına tahsis etti. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T13:29+0300
2022-02-09T13:29+0300
yaşam
elazığ
yazlık
ev
kedi
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Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Sugözü Mahallesi Yedigöz küme evlerinde yazlık bahçeli evi olan Seferoğulları, soğuk kış günlerinde evinin kapısını bodrum, kümes ve bahçesini kullanmaları için sokak kedilerinin kullanımına açtı.Emekli ve 2 çocuk babası Seferoğulları, evin kedilere ayırdığı bölümüne halı serdi, kulübe ve yiyecekleri muhafaza etmek için buzdolabı koydu.Ailesiyle kışı kent merkezindeki evinde geçiren Seferoğulları, 18 kedinin bakımı ve beslenmesi için her gün 12 kilometre yol katediyor.Seferoğulları, yazlık evinin bulunduğu mahallenin kışın çok sakinleştiğini, bu nedenle sokak kedilerinin yiyecek bulmakta zorlandığını söyledi.Soğuktan etkilenmemeleri için evinin kapılarını kedilere açtığını dile getiren Seferoğulları, "Hemen her gün buraya gelip kedilerin yemeklerini verip, bakımlarını yapıyorum. Bu yıl çok güzel kar yağdı. Ama bu kar ve kışta sokak kedilerimizin yaşam alanı azaldı. Şu an bahçemde 18 kedim var. Onların tüm bakımını yapıyorum." dedi.Seferoğulları, evin bir kısmını hayvanların kullanımına açtığını, ağaçlara da yuva yaptığını aktardı.Çocukluğundan bu yana hayvanlara büyük sevgi duyduğunu anlatan Seferoğulları, "Bunlar Allah'ın bizlere emaneti. Bu soğuk kış günlerinde zorlanıyorlar. Bunların da yaşamaya hakkı var. İnsanların bunlara karşı duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.'Canımdan bir parça gibi olmuşlar'Seferoğulları, her gün gelip kedileri beslediğini, akşam da aç kalmamaları için mama bıraktığını belirterek, "Ekmek, süt, et, salam getiriyorum. Tek tek doğrayıp ellerimle besliyorum. Bu kedileri çok seviyorum. Bunlar benim canımdan bir parça gibi olmuşlar. Buraya geldiğimde hepsi etrafıma toplanıyor. Arabamın sesini duyduklarında bile koşarak gelip beni karşılıyorlar." ifadelerini kullandı.Kedi sevgisinin kendisine mutluluk verdiğini, onlarla bir aradayken huzur duyduğunu vurgulayan Seferoğulları, "Kedilerime özel buzdolabım var. Dolapta et, süt, yoğurt gibi hassas ürünleri muhafaza ediyorum. Evime ne alıyorsam onlara da alıyorum. Çünkü bunların da yaşamaya hakkı var." şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220208/van-kedilerine-ciftlesme-icin-ozel-oda-ozel-muzikli-ortam-1053603384.html
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elazığ, yazlık, ev, kedi

Soğuk kış günlerinde yazlık evini sokak kedilerine tahsis etti

13:29 09.02.2022
© AAKedi
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
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Elazığlı hayvansever Mehmet Sami Seferoğulları, yazlık evini kış aylarında soğuktan etkilenen kedilerin kullanımına tahsis etti.
Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Sugözü Mahallesi Yedigöz küme evlerinde yazlık bahçeli evi olan Seferoğulları, soğuk kış günlerinde evinin kapısını bodrum, kümes ve bahçesini kullanmaları için sokak kedilerinin kullanımına açtı.
Emekli ve 2 çocuk babası Seferoğulları, evin kedilere ayırdığı bölümüne halı serdi, kulübe ve yiyecekleri muhafaza etmek için buzdolabı koydu.
Ailesiyle kışı kent merkezindeki evinde geçiren Seferoğulları, 18 kedinin bakımı ve beslenmesi için her gün 12 kilometre yol katediyor.
Seferoğulları, yazlık evinin bulunduğu mahallenin kışın çok sakinleştiğini, bu nedenle sokak kedilerinin yiyecek bulmakta zorlandığını söyledi.
Soğuktan etkilenmemeleri için evinin kapılarını kedilere açtığını dile getiren Seferoğulları, "Hemen her gün buraya gelip kedilerin yemeklerini verip, bakımlarını yapıyorum. Bu yıl çok güzel kar yağdı. Ama bu kar ve kışta sokak kedilerimizin yaşam alanı azaldı. Şu an bahçemde 18 kedim var. Onların tüm bakımını yapıyorum." dedi.
Seferoğulları, evin bir kısmını hayvanların kullanımına açtığını, ağaçlara da yuva yaptığını aktardı.
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Çocukluğundan bu yana hayvanlara büyük sevgi duyduğunu anlatan Seferoğulları, "Bunlar Allah'ın bizlere emaneti. Bu soğuk kış günlerinde zorlanıyorlar. Bunların da yaşamaya hakkı var. İnsanların bunlara karşı duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

'Canımdan bir parça gibi olmuşlar'

Seferoğulları, her gün gelip kedileri beslediğini, akşam da aç kalmamaları için mama bıraktığını belirterek, "Ekmek, süt, et, salam getiriyorum. Tek tek doğrayıp ellerimle besliyorum. Bu kedileri çok seviyorum. Bunlar benim canımdan bir parça gibi olmuşlar. Buraya geldiğimde hepsi etrafıma toplanıyor. Arabamın sesini duyduklarında bile koşarak gelip beni karşılıyorlar." ifadelerini kullandı.
Kedi sevgisinin kendisine mutluluk verdiğini, onlarla bir aradayken huzur duyduğunu vurgulayan Seferoğulları, "Kedilerime özel buzdolabım var. Dolapta et, süt, yoğurt gibi hassas ürünleri muhafaza ediyorum. Evime ne alıyorsam onlara da alıyorum. Çünkü bunların da yaşamaya hakkı var." şeklinde konuştu.
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