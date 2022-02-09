Son 10 yılda bira yüzde 450, rakı yüzde 390 zamlandı

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Osman Nuri Cerit

Alkollü içeceklere gelen zamlar rekor kırıyor. 2012’de 4 TL olan bira 2022 yılında 22 TL’ye yükseldi. 2012’de 51.50 TL’ye satılan 70’lik rakı ise 2022 yılında 249 TL oldu.