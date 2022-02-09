https://tr.sputniknews.com/20220209/son-10-yilda-bira-yuzde-450-raki-yuzde-390-zamlandi-1053657954.html
Son 10 yılda bira yüzde 450, rakı yüzde 390 zamlandı
Son 10 yılda bira yüzde 450, rakı yüzde 390 zamlandı
Alkollü içeceklere gelen zamlar rekor kırıyor. 2012’de 4 TL olan bira 2022 yılında 22 TL’ye yükseldi. 2012’de 51.50 TL’ye satılan 70’lik rakı ise 2022 yılında... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T14:55+0300
2022-02-09T14:55+0300
2022-02-09T14:55+0300
multimedya
alkol
alkol satışı
alkol tüketimi
bira
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fahiş fiyat
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2022
Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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Son 10 yılda bira yüzde 450, rakı yüzde 390 zamlandı
Alkollü içeceklere gelen zamlar rekor kırıyor. 2012’de 4 TL olan bira 2022 yılında 22 TL’ye yükseldi. 2012’de 51.50 TL’ye satılan 70’lik rakı ise 2022 yılında 249 TL oldu.