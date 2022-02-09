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Son 10 yılda bira yüzde 450, rakı yüzde 390 zamlandı
Son 10 yılda bira yüzde 450, rakı yüzde 390 zamlandı
Alkollü içeceklere gelen zamlar rekor kırıyor. 2012’de 4 TL olan bira 2022 yılında 22 TL’ye yükseldi. 2012’de 51.50 TL’ye satılan 70’lik rakı ise 2022 yılında... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
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alkol satışı
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alkol, alkol satışı, alkol tüketimi, bira, rakı, zam, инфографика, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı

Son 10 yılda bira yüzde 450, rakı yüzde 390 zamlandı

14:55 09.02.2022
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Alkollü içeceklere gelen zamlar rekor kırıyor. 2012’de 4 TL olan bira 2022 yılında 22 TL’ye yükseldi. 2012’de 51.50 TL’ye satılan 70’lik rakı ise 2022 yılında 249 TL oldu.
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