https://tr.sputniknews.com/20220209/sosyal-medyadan-alevilere-kufre-gozalti-ve-sorusturma-1053660563.html

Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı ve soruşturma

Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı ve soruşturma

Kocaeli'de, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında Alevilere küfürler eden Yakup T., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T15:30+0300

2022-02-09T15:30+0300

2022-02-09T15:30+0300

türkiye

hakaret

alevi

alevilik

sosyal medya

soruşturma

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Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yakup T., Alevilere küfürler etti. Yakup T.nin sosyal medyada paylaşılan canlı yayın görüntüleri, tepki topladı. Yapılan şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Yakup T.yi gözaltına aldı.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da Yakup T. hakkında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçundan soruşturma açıldığı belirterek, “Twitter isimli sosyal medya aracı üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlarımıza yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Y.T. bugün emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.'En ağır şekilde kınıyorum'Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Alevilere yönelik saldırıyı kınadığını söyleyerek, “Ne dediğini bilmeyen, kin ve nefret dili kullanarak Alevi kardeşlerimize yönelik gerçekten çok alçakça ifadeler kullanan bir vatandaşımızın videosunu az önce bana da izlettiler. Aldığım bilgilere göre vatandaş gözaltına alınmış ve gerek kolluk kuvvetleri ve adli makamlar gereğini hızla yapacaklardır. Buna zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. Ben Alevi kardeşlerimize yapılan bu saldırıyı ve nefret dili ve alçaklığı en ağır şekilde kınıyorum” dedi.

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hakaret, alevi, alevilik, sosyal medya, soruşturma