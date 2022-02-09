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https://tr.sputniknews.com/20220209/soylentiler-dogrulandi-applea-dokun-ve-ode-sistemi-geliyor-1053652989.html
Söylentiler doğrulandı: Apple'a 'Dokun ve Öde' sistemi geliyor
Söylentiler doğrulandı: Apple'a 'Dokun ve Öde' sistemi geliyor
Apple, iPhone'da telefonların bir ödeme noktası olarak kullanılmasını sağlayacak Tap to Pay (Dokun ve Öde) sistemini resmen açıkladı. Apple'ın bu hizmetiyle... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T13:39+0300
2022-02-09T13:42+0300
dünya
abd
apple
iphone
ödeme
temassız ödeme
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Apple'ın, küçük işletmelerin herhangi bir ek donanım gerekmeksizin iPhone'lardan ödeme kabul etmelerini sağlayacak yeni bir hizmet sunmayı planladığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin söylentiler doğru çıktı ve Apple, işletmelerin mobil cihazları temassız ödemeler için bir ödeme terminali olarak kullanmalarına olanak tanıyan 'Tap to Pay' (Dokun ve öde) özelliğini kullanıma sunmayı planladığını duyurdu. Artık Apple kullanıcıları, 'temassız kredi ve banka kartlarından ve diğer dijital cüzdanlardan' ödeme yapabilecek.Tap to Pay sistemi bugün kullanıma hazır değil, ancak destekleyici API bugün iOS 15.4 beta 2 versiyonuna geldi ve bu özellik iPhone XS ve sonraki modellerde etkinleştirdi. Şimdilik iPhone 6, 7 ve 8 modelleri uyumlu listede değil. Apple ayrıca, sistemde tıpkı Apple Pay'de olduğu gibi, neyin satın alınacağını veya kimin satın aldığının bilinmeyeceği bir güvenlik sistemi olacağını söyledi. Apple Pay ve Apple Cüzdan Başkan Yardımcısı Jennifer Bailey, özelliği tanıttığı açıklamasında, "Tap to Pay, işletmelere iPhone'un gücünü, güvenliğini ve rahatlığını kullanarak temassız ödemeleri kabul etmenin ve yeni ödeme deneyimlerinin kilidini açmanın güvenli, özel ve kolay bir yolunu sağlayacak" ifadelerini kullandı.Apple'ın yeni Tap to Pay özelliği, ilk olarak ABD'de kullanıma sunulacak.
https://tr.sputniknews.com/20220127/apple-iphone-uzerinden-temassiz-odeme-ozelligi-uzerinde-calisiyor-1053193430.html
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abd, apple, iphone, ödeme, temassız ödeme

Söylentiler doğrulandı: Apple'a 'Dokun ve Öde' sistemi geliyor

13:39 09.02.2022 (güncellendi: 13:42 09.02.2022)
© AP Photo / Andy WongApple- iPhone
Apple- iPhone - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Andy Wong
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Apple, iPhone'da telefonların bir ödeme noktası olarak kullanılmasını sağlayacak Tap to Pay (Dokun ve Öde) sistemini resmen açıkladı. Apple'ın bu hizmetiyle birlkte, iPhone'larda yeni bir dönem başlayacak ve işletmelerin herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymadan iPhone üzerinden ödeme almasını sağlayacak.
Apple'ın, küçük işletmelerin herhangi bir ek donanım gerekmeksizin iPhone'lardan ödeme kabul etmelerini sağlayacak yeni bir hizmet sunmayı planladığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin söylentiler doğru çıktı ve Apple, işletmelerin mobil cihazları temassız ödemeler için bir ödeme terminali olarak kullanmalarına olanak tanıyan 'Tap to Pay' (Dokun ve öde) özelliğini kullanıma sunmayı planladığını duyurdu. Artık Apple kullanıcıları, 'temassız kredi ve banka kartlarından ve diğer dijital cüzdanlardan' ödeme yapabilecek.
Tap to Pay sistemi bugün kullanıma hazır değil, ancak destekleyici API bugün iOS 15.4 beta 2 versiyonuna geldi ve bu özellik iPhone XS ve sonraki modellerde etkinleştirdi. Şimdilik iPhone 6, 7 ve 8 modelleri uyumlu listede değil.
Apple, iPhone 11 modellerini tanıttı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
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Apple, iPhone üzerinden temassız ödeme özelliği üzerinde çalışıyor
27 Ocak, 15:01
Apple ayrıca, sistemde tıpkı Apple Pay'de olduğu gibi, neyin satın alınacağını veya kimin satın aldığının bilinmeyeceği bir güvenlik sistemi olacağını söyledi.
Apple Pay ve Apple Cüzdan Başkan Yardımcısı Jennifer Bailey, özelliği tanıttığı açıklamasında, "Tap to Pay, işletmelere iPhone'un gücünü, güvenliğini ve rahatlığını kullanarak temassız ödemeleri kabul etmenin ve yeni ödeme deneyimlerinin kilidini açmanın güvenli, özel ve kolay bir yolunu sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Apple'ın yeni Tap to Pay özelliği, ilk olarak ABD'de kullanıma sunulacak.
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