Söylentiler doğrulandı: Apple'a 'Dokun ve Öde' sistemi geliyor

Apple'ın, küçük işletmelerin herhangi bir ek donanım gerekmeksizin iPhone'lardan ödeme kabul etmelerini sağlayacak yeni bir hizmet sunmayı planladığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin söylentiler doğru çıktı ve Apple, işletmelerin mobil cihazları temassız ödemeler için bir ödeme terminali olarak kullanmalarına olanak tanıyan 'Tap to Pay' (Dokun ve öde) özelliğini kullanıma sunmayı planladığını duyurdu. Artık Apple kullanıcıları, 'temassız kredi ve banka kartlarından ve diğer dijital cüzdanlardan' ödeme yapabilecek.Tap to Pay sistemi bugün kullanıma hazır değil, ancak destekleyici API bugün iOS 15.4 beta 2 versiyonuna geldi ve bu özellik iPhone XS ve sonraki modellerde etkinleştirdi. Şimdilik iPhone 6, 7 ve 8 modelleri uyumlu listede değil. Apple ayrıca, sistemde tıpkı Apple Pay'de olduğu gibi, neyin satın alınacağını veya kimin satın aldığının bilinmeyeceği bir güvenlik sistemi olacağını söyledi. Apple Pay ve Apple Cüzdan Başkan Yardımcısı Jennifer Bailey, özelliği tanıttığı açıklamasında, "Tap to Pay, işletmelere iPhone'un gücünü, güvenliğini ve rahatlığını kullanarak temassız ödemeleri kabul etmenin ve yeni ödeme deneyimlerinin kilidini açmanın güvenli, özel ve kolay bir yolunu sağlayacak" ifadelerini kullandı.Apple'ın yeni Tap to Pay özelliği, ilk olarak ABD'de kullanıma sunulacak.

