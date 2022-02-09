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'Tatlı ısmarlayacağım' diyerek çağırdığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
'Tatlı ısmarlayacağım' diyerek çağırdığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Sultangazi'de köşede pusuya yatan bir genç, tatlı ısmarlama bahanesiyle dışarı çağırdığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Bacağından yaralanan... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T11:42+0300
2022-02-09T11:42+0300
türkiye
saldırı
tüfek
pompalı tüfek
türkiye
istanbul
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İstanbul'da Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde iddiaya göre S.G., aralarında husumet başlayan arkadaşı Eren Akçay'ı tatlı ısmarlama bahanesi ile dışarı çağırdı. Bu sırada bir köşede pusuya yatan S.G., Eren Akçay'ı pompalı tüfekle beklemeye başladı. Akçay'ın geldiğini gören S.G. tetiği çekerek, arkadaşını bacağından yaraladı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ambulans ile hastaneye kaldırılan Eren Akçay'ın bacağına 2 kurşun isabet ettiği ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ailesi polise teslim etti Arkadaşını vurduktan sonra hızla olay yerinden kaçarak uzaklaşan S.G. ise evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, S.G.'yi emniyete teslim etti.
https://tr.sputniknews.com/20220207/birliktelik-yasadigi-kadin-ve-eski-kocasini--pompali-tufekle-vurdu-1053542076.html
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saldırı, tüfek, pompalı tüfek, türkiye, istanbul

'Tatlı ısmarlayacağım' diyerek çağırdığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

11:42 09.02.2022
© İHA / HASAN TİK'Tatlı ısmarlayacağım' diyerek çağırdığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
'Tatlı ısmarlayacağım' diyerek çağırdığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© İHA / HASAN TİK
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Sultangazi'de köşede pusuya yatan bir genç, tatlı ısmarlama bahanesiyle dışarı çağırdığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde iddiaya göre S.G., aralarında husumet başlayan arkadaşı Eren Akçay'ı tatlı ısmarlama bahanesi ile dışarı çağırdı.
Bu sırada bir köşede pusuya yatan S.G., Eren Akçay'ı pompalı tüfekle beklemeye başladı. Akçay'ın geldiğini gören S.G. tetiği çekerek, arkadaşını bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ambulans ile hastaneye kaldırılan Eren Akçay'ın bacağına 2 kurşun isabet ettiği ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ailesi polise teslim etti Arkadaşını vurduktan sonra hızla olay yerinden kaçarak uzaklaşan S.G. ise evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, S.G.'yi emniyete teslim etti.
Olay yeri inceleme - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
TÜRKİYE
Birliktelik yaşadığı kadın ve eski kocasını pompalı tüfekle vurdu
7 Şubat, 03:30
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