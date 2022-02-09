'Tatlı ısmarlayacağım' diyerek çağırdığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

İstanbul'da Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde iddiaya göre S.G., aralarında husumet başlayan arkadaşı Eren Akçay'ı tatlı ısmarlama bahanesi ile dışarı çağırdı. Bu sırada bir köşede pusuya yatan S.G., Eren Akçay'ı pompalı tüfekle beklemeye başladı. Akçay'ın geldiğini gören S.G. tetiği çekerek, arkadaşını bacağından yaraladı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ambulans ile hastaneye kaldırılan Eren Akçay'ın bacağına 2 kurşun isabet ettiği ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ailesi polise teslim etti Arkadaşını vurduktan sonra hızla olay yerinden kaçarak uzaklaşan S.G. ise evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, S.G.'yi emniyete teslim etti.
Sultangazi'de köşede pusuya yatan bir genç, tatlı ısmarlama bahanesiyle dışarı çağırdığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde iddiaya göre S.G., aralarında husumet başlayan arkadaşı Eren Akçay'ı tatlı ısmarlama bahanesi ile dışarı çağırdı.
Bu sırada bir köşede pusuya yatan S.G., Eren Akçay'ı pompalı tüfekle beklemeye başladı. Akçay'ın geldiğini gören S.G. tetiği çekerek, arkadaşını bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ambulans ile hastaneye kaldırılan Eren Akçay'ın bacağına 2 kurşun isabet ettiği ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ailesi polise teslim etti Arkadaşını vurduktan sonra hızla olay yerinden kaçarak uzaklaşan S.G. ise evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, S.G.'yi emniyete teslim etti.